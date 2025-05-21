ETF 爆 IPO 責任額亂象 金管會主委彭金隆點一關鍵

財委會立委李彥秀說ETF市場爆出IPO之亂，多家券商給營業員揹責任額，金管會有何看法？金管會主委彭金隆說，金融業訂責任額是普遍、常見現象，但關鍵是「責任額是否合理」。

彭金隆說，金融機構是高度監理行業，金管會收到檢舉信後，非常重視，第一時間就在業務會議上討論此事，也要求相關業務局去了解，是否有涉及違反勞政法規或是促進不當銷售。

金管會已發文給券商和投信顧公會研議檢討，先請公會去了解狀況，未來將再擬定一個自律規範。

金管會從5月中開始，接獲逾百封檢舉信，指稱有20家金融業者涉嫌要求員工承擔新募ETF「IPO責任額」，金管會當時表示，將請相關公會做三大調查，包括是否落實對客戶KYC與KYP、業務員酬金制度，及「回單」機制。

這20家遭檢舉的金融業，包括10家券商、9家投信和1家銀行。檢舉信多指稱因這些金融業者，要求員工承擔新募ETF的IPO責任額，及投信與券商間的「回單」操作，迫使員工對投資人不當銷售。