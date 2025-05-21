元大銀行數位帳戶 新戶最高3%高利活存

根據內政部統計，全國共計87個鄉鎮為偏遠地區，元大銀行支持普惠金融發展，重視不同群體的數位金融服務之需求，為了改善偏遠地區民眾取得金融服務不便的困境，擴展金融可及性，以數位帳戶打造「零距離」的友善金融服務體驗。無論身在都市或鄉鎮，只要動動手指，點點手機、電腦便能輕鬆線上開戶，無論身處何處，都能享有一樣便利的金融體驗，讓金融服務不再因距離而設限。

即日起至2025年12月31日止，元大銀行推出偏遠地區客戶專屬「數位帳戶 遠距無礙」優惠專案，以縮短城鄉在數位資源與金融服務的距離。凡設籍於指定地區之新戶，申辦元大數位帳戶並新綁定任一行動支付，即可享有筆筆直扣消費不限金額2%回饋；若於2025年6月30日前完成開戶及指定任務，還可加碼獲得最高500元現金回饋，內容包括:新戶於活動期間內使用行動支付付款，筆筆直扣消費享10%回饋（每人上限300元）、綁定元大銀行LINE個人化服務再享200元回饋金，整體回饋最高達1,450元。

為鼓勵民眾儲蓄習慣，即日起至2025年9月30日止，元大銀行推出「青春給利」數位存款帳戶優惠專案，提供新戶專屬利率及每月跨提/轉手續費優惠，自帳戶審核成功日起六個月內，數位帳戶新戶可享有「臺幣高利活存3%」(5萬元內)與每月99次的跨行提款/轉帳免手續費優惠，讓年輕族群與小資族從存款、轉帳到日常支付，全方位體驗數位金融的高效與彈性，讓存錢更有感、用錢更自由。完成開戶後，也別忘了透過數位通路設定「活利躍升」新臺幣/外幣活期性存款專案，臺幣最高享0.675%利率加碼、美元最高享2.2%利率加碼，讓閒置資金不再睡著，輕鬆穩健賺利息。

元大銀行表示，數位帳戶的便利性不僅在於線上即可完成開戶流程，更是開啟全方位數位金融服務的入口，未來將會持續優化數位金融服務體驗與服務流程，期望實現數位帳戶全民化，為客戶創造更便利、更貼心的數位金融新生活，更多活動詳情，請造訪元大銀行官網。