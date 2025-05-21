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台幣暴升 立委批4壽險喊配息？金管會：請業者審慎思考

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

財委會立委郭國文說，2024年壽險業大賺3,155億元是史上次高，有4家壽險業說要配發現金股息，但4月至今台幣已升逾9%重創壽險業RBC，金管會真的認為壽險業大賺嗎？

金管會主委彭金隆說，2025年現金股利發放都是依據2024年績效，保險業要配發現金股息需經過保險局審查，若程序已經走完了，符合規定就會讓他發放，「但若是還在程序中，還沒發放者，我們會請他們審慎思考」。

據各公司揭露，遠雄人壽已公告取得金管會核准，將配發0.4元現金股息共5.4億元現金，另富壽、台壽、合庫規劃配發210億元、19.16億元、5.78億元，保險局均尚未核准。

換言之，富壽、台壽、合庫人壽等三家業者是否能取得核准函，恐有變數。

郭國文進一步指出，壽險業史上獲利最高的一年是2021年，而大賺的隔年，金管會就核准9家壽險業者發出562億的現金股利，結果過沒多久，好幾家就因為美國升息淨值暴跌，隔了一年新光人壽也因為RBC不足，甚至還要增資。

彭金隆說，保局審查壽險業者配發現金股息，審查機制都會考慮各項內容，「我們一向很審慎，每一家壽險業者也都要好好思考」。

郭國文也關切壽險業RBC狀況，彭金隆說，去年底有一家壽險業RBC不足200%，但這是時間差，每半年看一次，「但我們每天都在Watch」。

金管會 壽險業

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