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台幣升值助攻出國潮 旅平險投保需求升溫

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著新台幣近期兌美元升值至近年高點，出國旅遊成本降低，國人海外旅遊熱度升溫。新安東京海上產險觀察，旅平險與旅遊不便險的線上投保需求顯著增加，反映旅客對於海外突發風險的意識提升。

新安東京海上產險指出，許多民眾出遊時多專注於機票和住宿費用的節省，卻常忽略突發情況可能帶來的額外支出。例如航班延誤，根據新安東京的理賠經驗，有超過六成的不便險理賠案件與此有關。然而，班機延誤的理賠條件也經常遭到誤解。

總經理賴麗敏表示，一般旅客以為只要航班延誤4小時即可申請理賠，但實際上，需從原定起飛時間起算，到實際起飛時間或首班替代航班出發時間，延誤達4小時以上，才符合理賠標準。至於飛行途中因空中盤旋導致晚於預定抵達時間，則不在理賠範圍內。

實際案例中，一位準備赴北海道畢旅的大學生小新，在出發前透過新安東京海上線上投保旅平險與不便險，班機延誤保額為6,000元。出發當天因新千歲機場臨時關閉，班機延後6小時才起飛，回國後憑航空公司證明順利獲得理賠。

配合旅遊旺季來臨，新安東京海上也攜手海外網卡業者「威訊 WaySim」，推出即日起至2025年7月27日的限時優惠活動。凡線上投保國外旅平險即贈50元上網折價券，若保費達900元以上，則升級為200元折價券（每週限量720份）。另至2025年6月底止，還可參加「網路投保三重抽」活動，有機會抽中iPhone 16 Pro。

新安東京提醒旅客，善用匯率優勢出遊之餘，應提早規劃保障措施，透過網路投保補強風險應對能力，即使出發前1小時也能完成投保，避免旅程因突發意外蒙受損失。

理賠 東京 旅平險

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