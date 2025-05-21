全金聯發聲明指IPO亂象 要求金管會啟動專案金檢

針對日前爆發之證券業IPO責任額制度相關問題，全國金融業工會聯合總會（全金聯）於昨日下午召開「證券業IPO責任額制度改善因應會議」，將向金管會提出包括回單機制應明確揭露規範與透明化等7項改善建議，並且要求金管會立即對券商啟動專案金檢。

昨日的會議計有永豐金證券、合庫證券、兆豐證券、第一金證券、元富證券、富邦證券等工會幹部出席。全金聯並於今日正式行文金管會要求於近日安排與全金聯幹部當面座談，向金管會說明工會相關訴求內容。

根據全金聯所彙整五大訴求，明確指出所謂「回單機制」是此次引發證券營業員強烈反彈之根本主因此外，建議應依「投資信託事業導入責任地圖制度自律規範」，若有券商明示暗示勸誘客戶以信貸、房貸抵押、保單質借等方式舉債投資理財商品，應究責高階主管督導不週責任；以及建立投信發行IPO評審機制，以利金融市場良性競爭永續發展。

最後則是要求金管會立即啟動專案檢查，並建立吹哨者保護機制，使下情得以上達；以及金管會在與金融機構總經理進行業務聯繫會議時，重申從上而下，以身作則，落實銷售紀律、自律公約等法令規範。

全金聯進一步指出，將依工會章程於近期提案成立「全金聯證券專案小組」，持續監督此次亂象問題早日導正；若是主管機關未能妥善回應及解決IPO責任額制度問題，後續則將發起集體行動，抗議主管機關坐視不管。

全國金融業工會聯合總會訴求說明如下：

一、「回單機制」是本次引發證券同仁強烈反彈的根本主因，投信與券商私下敲定回單倍數，券商公司在有利可圖、且不用揭露所有費用情況下，大量包銷額度，不管轄下營業員的整體銷售動能、銷售時機是否適當、是否損及投資人利益，加上主管機關也難以查出其中對價關係，導致券商群起效尤，不擇手段強迫營業員非賣不可，甚至採取誤導消費者方式銷售商品，嚴重扭曲金融市場正常供需機制，故建議應該明確規範與透明化。

（一）回單機制應予明確揭露規範與透明化：投信在發行基金前，須把回單條件寫入發行計畫，在保護消費者權益之前提下，落實通路費用揭露（包含手續費、AUM管理費、贊助通路教育訓練費及其他報酬項目等），若金管會證期局認定違法，則不能私下交易。

（二）金融商品有其特殊性及適合的投資人，所有金融機構（券商、投信及銀行）都不應該以「責任額、目標額」等名義強迫營業員非賣不可，限時限量；甚至有券商規定：如果A檔銷售不足規定的責任額還會累加到下一檔商品，明顯違反主管機關三令五申的公平待客原則。

（三）建議金管會審批投信公司發行商品時，應考量市場產品同質性、投信資產規模、長期績效。

（四）請金管會正視營業員因責任額銷售未達標，強迫營業員自己購買，甚至扣減薪資，明顯違反勞動基準法第22條「薪資應全額直接給付勞工」規定。

（五）禁止不合理的包銷（或不得包量），以免回單機制損及消費者權益。因為現有之回單造成券商配量予營業員，營業員為達成目標，不得不自己購買，或銷售給不合適之消費者。更何況券商業務員登記為受託買賣，本不應就特定商品推薦。非證券核心的商品（例如IPO基金、壽險、信用卡等），僅為協銷解說，不應硬性分配責任額，更不能因責任額未達標而受任何不利對待。實務作法已經違反《證券商推介客戶買賣有價證券管理辦法》第2條「證券商不得向不特定多數人推介買賣有價證券」之規定，因為並非客戶主動來詢問購買商品，因而才會引起這場風暴。

（六）破發頻頻發生，業務員為維持和客戶的長期信任度，又無法抗拒公司的不合理要求，無奈選擇自行申購，造成身心壓力及財務虧損。明明是公司違反公平待客原則，但都是營業員承受惡果。

（七）請金管會正視投信零手續費策略所產生惡性循環：券商主要為銷售平台，手續費收入為主要獲利來源，但投信之IPO行之已久的零手續費，造成檯面下的利益交換（投信與券商），導致公司把壓力轉嫁到第一線業務人員身上。建議手續費不應為零，而且應該透明，回歸市場機制，讓手續費合理化就不會產生亂象，任何的銷售都應該要有合理的利潤，才不會產生私下回饋的弊端。

二、請金管會嚴懲少數券商於教育訓練時，明示暗示勸誘客戶以信貸、房貸抵押、保單質借等方式舉債投資理財商品。若違規情事是公司主管階層指使或默許，應依「投資信託事業導入責任地圖制度自律規範」，應究責高階主管負督導不週的連帶責任。

三、建立投信發行IPO評審機制，並公開讓投資人在未來投資選擇發行公司的良莠參考，避免濫竽充數，劣幣驅逐良幣，以利金融市場良性競爭永續發展：

1. 剛掛牌的IPO基金：規模大幅的減少或者是有特定分公司/特定族群/大量賣出異常現象。

2. 掛牌後開盤異常，折溢價不合理現象，投信必須負責造市穩定價格與合理的價格，避免造成市場上流動性不佳的狀況。

3. 掛牌後成交量低，流動性差，基金規模大幅減少甚至下市，造成投資人的權益損失受損。

4. 定期公開各投信發行的評分狀況，讓投資人可以投資安心，並且有公允的參考。

四、建請金管會立即啟動專案檢查，不應由證券商業公會負起調查責任，有球員兼裁判之虞。金管會應確實負督導監理責任，對違法違規券商除從重裁罰外，更應要求限期改善，並修訂內部相關規範，嚴格執行，並建立吹哨者保護機制，使下情得以上達。

五、請金管會與金融機構總經理進行業務聯繫會議時，重申從上而下，以身作則，落實銷售紀律、自律公約等法令規範。並請金管會儘速回應證券同仁的訴求，以健全金融證券市場，保障證券同仁權益。