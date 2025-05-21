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資金流向虛擬幣！將來銀祭美元優惠 助國人多元資產配置

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台幣美元匯率於本月份至20日已累計升值達6.39％，引爆國人美股、虛擬貨幣資產配置潮，據純網銀「將來銀行NEXT BANK」內部數據，5月份不僅外幣帳戶開戶數暴增並換成美元匯出，當中更有8成資金湧向美股線上券商第一證券（Firstrade）、盈透證券（Interactive Brokers）及虛擬貨幣交易所Coinbase，顯示因匯率因素而變相等於打了94折的境外美元資產，正火速吸引國人進行資產重新配置。

將來銀行以客戶需求為優先，即日起至6月底推出「匯出手續費最低0元」專案，凡首次匯出美元，不限金額大小均享首筆匯款0元匯出手續費回饋；非首次匯出的客戶也享有美元匯出手續費不限筆數，筆筆僅需3美元（折合台幣約91元）的優惠，而一般金融同業常見匯出手續費台幣約600-1,000元。

將來銀行內部數據顯示，5月初台幣兌美元連續2日盤中大升逾1元，吸引了約當平日15倍的外幣帳戶開戶潮，換匯金額也爆衝至之原本日均量7倍，後續追蹤外幣匯款流向，逾6成資金匯往美國境內之線上券商，近2成資金則進駐位於新加坡之虛擬貨幣交易平台，顯示數位時代下的純網銀用戶對於跨境理財的接受度及喜好程度，並積極把握匯率優勢布局全球多元資產。

將來銀行指出，作為台灣首家提供多幣別外幣服務的純網銀，自外幣業務開業起即戮力於讓用戶享有最透明、即時的資產自由，讓換匯、匯款如同傳訊息一樣直覺，並以「日夜同價」、「大額美元換匯讓利3.1分」、「匯入手續費0元、匯出最低0元」，及「美元存款享4.2％優利」四大優惠快速切入市場需求，未來也將透過提供完整的「存、匯、投」資產配置方案，協助用戶以最直覺的方式管理多元全球資產。

美元匯率 將來銀行 台幣

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