信心潰散 境外基金4月在台規模萎縮

川普4月宣布對等關稅政策，全球市場情緒陷入恐慌，境外基金在台規模也大受影響。根據統計，境外基金在台規模月減3.8%，降至新台幣4.4兆元。評價面與投資人信心潰散等因素，導致固定收益、股票、平衡型等三大類型基金在台規模皆較前月減少。

根據基金資訊觀測站統計，4月份境外多個基金類型都呈現淨流出，僅貨幣市場型基金仍維持淨流入，顯示避險情緒濃厚；當月整體境外基金淨流出352.6億元，其中固定收益型基金淨流出214億元最為嚴重，股票型基金淨流出198.5億元。

進一步細看個別基金淨申贖情況，4月份淨流入金額前五大基金包括：PIMCO全球債券、富達全球債券、PIMCO美國股票增益、富達全球入息、PIMCO新興市場本地貨幣債券。

國際信評機構穆迪下調美債的信用評等。歷史經驗顯示，市場對美國主權評級被下調的反應分歧，顯示債券市場不一定會直接受到美債降評事件影響；相較之下，當前總體經濟變化與經濟預期，對美債殖利率走向的影響更大。

瀚亞投資－優質公司債基金研究團隊表示，過去惠譽也曾下調美債評等，雖短暫造成美債賣壓，但隨後因經濟領先指標可能放緩，美債再度受青睞；目前美國經濟也正處於高機率放緩的情境，投資美債仍具吸引力。

瀚亞認為，未來市場可能將持續震盪，相較於美股大盤，投資等級債更能以穩定步調累積報酬，建議投資人可在投資組合中適度布局投資等級債基金，以增加防禦力。

PGIM保德信美國投資級企業債基金經理人張世民表示，4月市場震盪不只股市受到影響，債市也同樣遭受衝擊，導致債券資金出現資金淨流出。事實上從國際資金動向，受惠於企業財務持續改善，美國投等債出現淨升評趨勢，研究機構對企業未來的評等、展望也維持樂觀的態度，帶動美國固定收益共同基金與ETF截至4月底，已流入1,135億美元，其中約495億美元流入美國投等債資產。

至於美國主權債被穆迪（Moody's）調降信評，張世民指出，美國主權信評被調降非首見，也未讓金融市場感到太大的意外，預期此事件在金融市場有預期下，影響相對有限，短期或許對信用利差產生放寬的壓力，但時間拉長隨著息收的累積，目前高殖利率水準都能帶來不錯的報酬，後續可持續留意美國長天期公債利率的演變。

張世民也認為，隨關稅風波逐漸和緩，市場關注焦點將重返企業基本獲利面，這將有利於提升企業債券價格穩定度，再加上企業融資成本在緩步降息的環境下，持有投等債將有利於降低整體投組波動度。