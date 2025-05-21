美元信心受穆迪降評衝擊 新台幣走升惟「3」字頭有守

受到國際信評機構穆迪（Moody's）下調美國主權信用評等展望影響，市場對美元的信心出現動搖。雖然美國財政部長葉倫對此淡化處理，稱穆迪的評等判斷為「滯後指標」，白宮經濟委員會主任也強調，美國國債依然是全球最安全的投資標的，但市場情緒仍受波及。美元指數連兩日走弱，21日早盤更一度跌破100心理關卡，滑落至99.92，顯示投資人態度趨於保守。

美元走軟也推升亞幣表現，新台幣匯價隨之走升。今早台北外匯經紀公司開盤價報在30.16元，較前一交易日升值1.9分，開盤半小時內一度衝高至30.09元，升值達8.9分。不過，匯價仍維持在30元「3字頭」之上，顯示央行可能仍有控管力度，防止匯率過度波動。

雖然國際市場受美元動盪影響，但台灣出口表現持續亮眼。經濟部公布最新數據顯示，台灣今年4月外銷訂單金額達564億美元，年增率高達19.8%，不僅連續第三個月維持雙位數成長，更創下歷年同期新高，遠超過經濟部原預估的6.2%至10.4%。

累計今年前四個月，外銷訂單金額達2,058.7億美元，為歷年同期次高水準，年增率達14.1%。經濟部分析，這波成長主要受到企業提前拉貨應對對等關稅可能調升的帶動，其中人工智慧（AI）相關應用產品依然是主要訂單來源，顯示科技產業出口需求持續旺盛。

綜觀來看，儘管穆迪下調美國評等引發全球市場短暫波動，但台灣憑藉科技產品出口優勢，展現出穩健的外貿韌性與成長動能。市場後續仍將關注美國財政與債務協商進展，以及亞幣匯率變化對出口產業的潛在影響。