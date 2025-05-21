富邦集團董事長蔡明忠 獲頒美國喬治城大學名譽法學博士

富邦集團董事長蔡明忠於今年5月18日再度獲頒美國喬治城大學（Georgetown University）名譽法學博士學位。

喬治城大學臉書19日發布頒授典禮的照片，蔡明忠身著榮譽博士袍在台上致詞，場面溫馨。

蔡明忠擁有臺灣大學法律學士學位和美國喬治城大學法律碩士學位，以及東海大學名譽管理博士、天主教輔仁大學名譽法學博士，及臺灣大學名譽法學博士殊榮。

臺灣大學去年11月舉行96週年校慶，並於校慶典禮中由臺灣大學校長陳文章頒授蔡明忠名譽法學博士學位，台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里等眾多貴賓到場祝賀，富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、富邦金控董事長蔡明興等家族成員齊聚出席觀禮，諸多好友及富邦集團高階主管也到場觀禮。

陳文章表示，富邦集團版圖橫跨金融、電信、電商。在金融產業方面，蔡明忠為卓越的金融企業家，帶領富邦從小型產險公司發展成為臺灣資產規模第二大、市值第一大的金融控股公司，打造亞洲區域金融集團，並成功寫下台灣金融史上首宗「金金併」歷史里程碑；在電信領域持續創新，領導台灣大哥大成為台灣第一家新世代科技電信公司，朝國際級科技電信集團邁進；在電商領域則帶領momo高速成長，打造台灣電商數位生活圈，為台灣在地兩千萬人的生活提供美好消費體驗。

蔡明忠致詞時表示，希望將這份殊榮獻給父親─富邦集團總裁蔡萬才。父親和他及弟弟三人都有幸曾獲臺大傑出校友，如果父親還沒有辭世，應更有資格獲頒名譽法學博士學位。蔡明忠也認為，不論是經營事業與回饋社會，父親都建立了最好的典範讓他追隨。今年適逢父親逝世十周年，十年來，他時時思考有沒有背離父親的叮嚀，所幸十年來集團持續穩健成長。