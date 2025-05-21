守護15年 遠雄人壽癌症家庭子女獎助學金開放申請

保險不只是保障，更是長遠的陪伴與關懷，遠雄人壽關心每一個家庭，在長期接觸癌症家庭的過程中，看見疾病所帶來的不只是身體上的辛苦，更牽動整個家庭的生活，如同一位罹癌保戶表示，最放心不下的，不是自己，而是正在求學的孩子，這份掛念，也正是遠雄人壽「癌症家庭子女獎助學金」的初衷。除了強化保單商品與理賠保障，遠雄人壽更希望從生活層面出發，照顧到家庭中那些沉默但堅強的照顧者，讓保險的溫度延伸至下一代。

照顧癌症家庭的心意，轉化為15年來從未間斷的助學行動，而每一份獎助學金背後也都有許多讓人動容的故事：有孩子在父母罹癌後主動分擔照顧責任、撐起家庭日常，拿獎學金希望為病榻親人添購營養補給品；也有得獎學生一心要為弟弟圓上擁有一雙球鞋的夢想；這些願望的實現，是給這群勤學不倦的小小家庭照顧者一份鼓勵，也是遠雄人壽堅持辦理這項計畫的動力。至今，已有超過1,100位學子因這份支持得以安心就學。

今年這份善意擴大了，不只是企業的承諾，更多來自遠雄人壽同仁主動響應，紛紛捐款獎學金，用行動延續這份愛。每一份心意不論大小，都為更多家庭注入希望的力量，所傳遞的不只來自保險公司的關心，更是一份來自遠雄大家庭的溫暖與支持。從內部文化出發、向外擴展關懷，這正是遠雄人壽實踐公益最真實的樣貌。

2025年遠雄人壽「癌症家庭子女獎助學金」即日起至5月31日（六）開放申請，凡就讀高中職或大專院校，並符合條件者皆可提出申請，同時也開放全民線上捐款，邀請社會各界一同參與，一起讓愛成為最踏實的力量。