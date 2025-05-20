美元偏弱、貿易談判可望有進展 美銀：台幣年底看28.8元

美國銀行（BofA）以各國貿易談判近期可望出現進展、及美元偏弱影響為由，調整東亞貨幣的預測，預估新台幣兌美元匯率將會從現在的30元左右水準逐季升值，第4季料會升至28.8元，且明年將持續走升。巴克萊銀行與高盛公司等業者也都預期，亞洲貨幣兌美元中期看升。

另外，根據路透20日引述六位消息人士的說法報導，近日多家出口商陸續接到台灣央行的電話，要求減少每日賣匯量，藉此舒緩新台幣升值壓力。消息人士表示，出口商上周起陸續接到央行電話，希望廠商能配合，把每日的賣匯量從原本的2,000萬美元，降至1,500萬美元左右。

一家大型出口商的消息人士對路透說：「（央行）常常有（打電話來），因為我們的量太大了。」「聽交易員說，（賣匯金額）2,000萬美元有的時候央行就會關心。」台灣央行暫未回應路透的置評請求。

美銀表示，隨著美國和其他國家達成貿易協議的前景好轉，加上談判內容可能涉及匯率，認為新台幣和韓元匯率會進一步走強。美銀預期，新台幣兌美元匯率本季將升至新台幣29.7元兌1美元，第3季升抵29.1元，第4季攀升到28.8元。

美銀認為，新台幣匯率明年將續揚，2026年第1季漲到28.5元，第2季升至28.2元，第3季再漲抵27.9元，第4季升至27.6元。

在此同時，美銀預期韓元兌美元從本季到明年第4季也逐季看升，到今年第4季時將升值到1,320韓元，明年第4季漲上1,240韓元。

巴克萊銀行認為，中期而言，美元兌亞洲貨幣貶值是阻力最小的路徑，尤其是對新台幣、韓元及離岸人民幣等北亞貨幣。

高盛指出，儘管美中已同意暫時大幅互降關稅，市場的關鍵主題依然不變，將維持逐步擺脫美國資產的分散投資趨勢，已積累多年美元的亞洲出口商可能會繼續把手上的美元換成本幣。

高盛預期，亞洲各國和美國進行貿易協商，將使亞洲貨幣更難貶值，若各國與美國達成貿易協議、出口商繼續出售美元，最為看升韓元、新台幣、馬元及星元，若美中達成協議，人民幣兌美元匯率將邁向人民幣7元。