美銀預測台幣年底升至28.8元 明年續升

美國銀行（BofA）以各國貿易談判近期可望出現進展及美元偏弱影響為由，調整東亞國家貨幣的預測，預估台幣兌美元匯率將會從現在的卅元左右水準逐季升值，預料第四季會升至廿八點八元，且明年將持續走升至廿七點六元。

巴克萊銀行與高盛等業者也預期，亞洲貨幣兌美元中期看升。

為避免台幣再現暴力升息，路透昨報導，多家出口商近日接到中央銀行電話，要求減少每日賣匯量，藉此舒緩台幣匯率升值壓力。消息人士說，央行這波出口商賣匯「降速令」，除了大型高科技業外，還包括傳統及大型科技廠商，除了要求降低單日賣匯量外，也關切拋匯過度集中等。

消息人士說，出口商上周起接到央行來電，希望廠商配合把每日的賣匯量從原本的兩千萬美元，降至一千五百萬美元左右。近來多數大型出口商的單日賣匯量多為一千萬至一千五百萬美元，因為如果超過兩千萬美元，須獲得央行的同意。

總統賴清德昨就職周年，台股未出現五二○行情，儘管開盤在美股走升帶動下一度大漲逾兩百點，但終場僅小漲兩點，收在二萬一五二六點，成交量萎縮至二七二三億元。法人表示，市場觀望氣氛濃厚，投資人態度趨於保守。

台幣兌美元匯率昨以卅點二元開出，因美元走弱帶動亞幣反彈，盤中最高來到卅點一五五元，收盤小升二點六分、來到卅點一七九元價位。

針對台幣走勢，美銀指出，隨著美國和其他國家達成貿易協議的前景好轉，加上談判內容可能涉及匯率，台幣和韓元匯率會進一步走強。美銀預期台幣兌美元匯率本季將升至廿九點七元、第三季升抵廿九點一元、第四季來到廿八點八元。明年將續揚，明年第一季漲到廿八點五元、第二季升至廿八點二元、第三季廿七點九元、第四季升至廿七點六元。

美銀提醒，投資人應關注即將發布的美國財政部匯率報告對於台灣和南韓的評論，判斷匯率是否面臨進一步升值壓力。巴克萊銀行說，中期而言，美元兌亞幣貶值是阻力最小的路徑。

高盛預期，亞洲各國和美國進行貿易協商，將使亞洲貨幣更難貶值，若各國與美國達成貿易協議、出口商繼續出售美元，最看升韓元、台幣、馬元及新加坡幣；若美中達成協議，人民幣兌美元匯率將邁向人民幣七元。