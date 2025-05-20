快訊

北市公車衝撞行人庇護島 整車「大彈跳」嚇壞路人…2乘客送醫

強降雨襲擊！鐵公路和仁至崇德將搶通 花蓮「1村」明上午停班課

整理包／輝達總部確定！北士科T17、T18在哪？「只租不賣」神秘地主又是誰？

台銀：股匯市趨於平穩 緊盯市場動態調節投資部位

中央社／ 台北20日電

台銀董事長凌忠嫄今天指出，台銀前4月稅前淨利新台幣69億元、較去年同期下滑，所幸目前看來，股匯市已較平穩，面對未來市場變數，會繼續緊盯市況，審慎動態調節股票、債券等投資部位；房貸方面，將繼續以築巢優利貸、新青安、無自用住宅貸款為優先。

今年是台灣銀行成立126週年，台銀並於今天舉辦行慶大會，凌忠嫄在會中預告，將於今年7月推出全台首張以木材打造的感應式信用卡「綠行卡 Green GoCard」，材質選用通過全球森林管理委員會（FSC）認證的環保木材，目標發卡量2萬張，產品設計會結合綠色永續消費、公益捐款，目前正在進行細部規劃中。

台銀目前發卡量約26萬張，凌忠嫄在會後受訪時提到，即日起台銀卡可以綁定Apple Pay，提升客戶消費便利性。

針對房貸議題，凌忠嫄表示，台銀承作主力是以全國公教員工購屋貸款「築巢優利貸」、新青安政策性房貸，以及其他的無自用住宅貸款為優先；針對不動產貸款集中度調降目標，她指出，台銀不會違反主管機關要求，相關數據調降目標一定會達到主管機關期待。

談及人工智慧（AI）應用，凌忠嫄說，目前規劃導入微軟Copilot，提升行政效率，未來也希望拓展到智能客服、智能理財等應用場域，但她坦言，AI相關基礎設施需要龐大經費，也需要人力投入，現階段目標是要繼續推動員工福祉優化，包含生育補助、員工福利信託等，才能做到留才、攬才。

針對今年營運情形，凌忠嫄說，去年股市表現佳，帶動台銀獲利創新高，今年3月開始股市大反轉，台銀出現帳面上的評價損失，前4月稅前淨利新台幣69億元，雖較去年同期下滑，但減幅已較3月收斂，所幸目前看來，匯市、股市進入比較平穩的態勢。

展望後市，凌忠嫄指出，美國總統川普政策反覆無常，面對國際金融市場不確定性，台銀財務部門將審慎因應，包含股票、債券、換匯等操作，隨時動態調節投資部位。

此外，為順利接軌會計準則IFRS 17以及ICS 2.0，身兼台灣金控董事長的凌忠嫄指出，預計台銀人壽明年還需要增資；她強調，台銀人壽在產品設計方面，比如宣告利率等，會繼續精進，提升市場競爭力，並與銀行通路共銷。

至於新台幣升值對台銀人壽影響，根據台銀人壽盤點，新台幣對美元每升值1元，將造成台銀人壽新台幣18億至20億元的匯損。

台灣金控證券子公司方面，凌忠嫄表示，今年台銀會協助強化證券戶開戶動能，為台銀證券提升客戶數量、把基盤做大，並希望加強系統功能，讓投資人下單更便利，讓台灣金旗下子公司發揮1加1大於2的效果。

新台幣 台銀

延伸閱讀

新青安4月核貸金額衰退兩成 有家銀行核貸腰斬

台幣貶3.3分 終結連三升 外資匯出與美債降評影響走勢

阿里山腳下木都嘉義木材烙畫藝術興盛 百年樹木園辦特展

小師傅「買高股息ETF是因為我沒得選」：普通薪資上班族更需要現金流

相關新聞

川普政策衝擊 首季國際收支「一好一壞」兩數據締造歷年單季最高紀錄

中央銀行20日公布今年首季國際收支，經常帳順差為302.3億美元，金融帳淨流出（淨資產）增加282.3億美元，國際收支逆...

新青安4月核貸金額衰退兩成 有家銀行核貸腰斬

財政部今天公布新版青年安心成家房貸（新青安）2025年4月統計資料，一改3月單月申貸與核貸數雙雙較前月大幅成長的態勢，4...

民眾看漲房市心理大降溫 央行緊盯這數據管制不放手

央行去年第3季理監事會後祭出第7波房貸管制措施，精準打擊炒房氣焰，民眾看跌房價比率從去年第3季的9％，逐季上升至43％，...

中信、國泰世華等4銀行搶保管比特幣 第2季首案問世

金管會公布截至4月底，已有四家銀行遞件申請「虛擬資產保管業務」，這四家銀行是中國信託商銀、國泰世華銀、凱基銀和聯邦銀，審...

今年房貸續增 公股銀不動產貸款集中度略增至36.11%

財政部長莊翠雲21日將赴立院，就金融機構對不動產融資緊縮及央行信用管制對房地產交易影響專題報告，報告指出，截至4月底，7...

減持台股影響 外資首季流出逾6400億元創新高

中央銀行今天公布今年第1季國際收支，由於美國關稅政策反覆，受到外資減持台股影響，非居民證券投資淨減少195.1億美元，若...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。