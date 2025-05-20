台銀：股匯市趨於平穩 緊盯市場動態調節投資部位

台銀董事長凌忠嫄今天指出，台銀前4月稅前淨利新台幣69億元、較去年同期下滑，所幸目前看來，股匯市已較平穩，面對未來市場變數，會繼續緊盯市況，審慎動態調節股票、債券等投資部位；房貸方面，將繼續以築巢優利貸、新青安、無自用住宅貸款為優先。

今年是台灣銀行成立126週年，台銀並於今天舉辦行慶大會，凌忠嫄在會中預告，將於今年7月推出全台首張以木材打造的感應式信用卡「綠行卡 Green GoCard」，材質選用通過全球森林管理委員會（FSC）認證的環保木材，目標發卡量2萬張，產品設計會結合綠色永續消費、公益捐款，目前正在進行細部規劃中。

台銀目前發卡量約26萬張，凌忠嫄在會後受訪時提到，即日起台銀卡可以綁定Apple Pay，提升客戶消費便利性。

針對房貸議題，凌忠嫄表示，台銀承作主力是以全國公教員工購屋貸款「築巢優利貸」、新青安政策性房貸，以及其他的無自用住宅貸款為優先；針對不動產貸款集中度調降目標，她指出，台銀不會違反主管機關要求，相關數據調降目標一定會達到主管機關期待。

談及人工智慧（AI）應用，凌忠嫄說，目前規劃導入微軟Copilot，提升行政效率，未來也希望拓展到智能客服、智能理財等應用場域，但她坦言，AI相關基礎設施需要龐大經費，也需要人力投入，現階段目標是要繼續推動員工福祉優化，包含生育補助、員工福利信託等，才能做到留才、攬才。

針對今年營運情形，凌忠嫄說，去年股市表現佳，帶動台銀獲利創新高，今年3月開始股市大反轉，台銀出現帳面上的評價損失，前4月稅前淨利新台幣69億元，雖較去年同期下滑，但減幅已較3月收斂，所幸目前看來，匯市、股市進入比較平穩的態勢。

展望後市，凌忠嫄指出，美國總統川普政策反覆無常，面對國際金融市場不確定性，台銀財務部門將審慎因應，包含股票、債券、換匯等操作，隨時動態調節投資部位。

此外，為順利接軌會計準則IFRS 17以及ICS 2.0，身兼台灣金控董事長的凌忠嫄指出，預計台銀人壽明年還需要增資；她強調，台銀人壽在產品設計方面，比如宣告利率等，會繼續精進，提升市場競爭力，並與銀行通路共銷。

至於新台幣升值對台銀人壽影響，根據台銀人壽盤點，新台幣對美元每升值1元，將造成台銀人壽新台幣18億至20億元的匯損。

台灣金控證券子公司方面，凌忠嫄表示，今年台銀會協助強化證券戶開戶動能，為台銀證券提升客戶數量、把基盤做大，並希望加強系統功能，讓投資人下單更便利，讓台灣金旗下子公司發揮1加1大於2的效果。