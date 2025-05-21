快訊

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

金融業導入AI 跳躍式成長…運用生成式技術業者比例大增

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金融業加速導入AI技術，挑戰也隨之浮現。路透
金融業加速導入AI技術，挑戰也隨之浮現。路透

金融業加速導入AI技術，挑戰也隨之浮現。金管會昨（20）日公布最新調查指出，金融業導入生成式AI的比例，一年內成長了21個百分點，但仍面臨內容產出穩定性、資安風險及法規遵循等三大挑戰，成為業者關注重點。

金管會是在今年4月間，調查383家金融機構及周邊單位中，共有126家業者已導入AI，占比33%；其中進一步有使用生成式AI者有61家，占AI使用者48%，年增21個百分點。

應用領域中，有39%運用在內部行政作業中，另15%是智能客服，但這61家業者也指出，生成式AI有三大挑戰，一、生成式AI的產出內容不穩定、不精確或有誤，占32%，這將影響業務正確性與決策品質。

二、資料安全與隱私保護問題，占了21%，因金融資料涉及大量個資與敏感資訊，一旦訓練資料涉及外部第三方，風險大增。三、合規性問題：18%，如保險理賠或信貸審查，AI運作需符合法規規範，否易產生法律風險。

金管會創新處長胡則華說，金融科技產業聯盟正針對台灣金融業，建構「大型語言模型（LLM）」，以台灣常用的金融辭彙、文本做訓練模型，讓AI生成內容更準確、穩定也不會出現幻覺，金管會對此樂觀其成。

在資料安全與法規面向，胡則華強調，金管會去年已發布《金融業運用AI指引》，規範資料使用、隱私保護及模型訓練風險評估機制。若業者對AI模型設計或資料使用有疑慮，可透過監理門診尋求諮詢。

儘管面臨挑戰，金融業導入AI意願仍高。據調查顯示，有占近半數、共179家金融業者均表示未來將導入或擴大AI應用領域，聚焦內部行政作業、智能客服和打擊金融犯罪三大面向。

另可透過金融業合作，共同推動AI應用則有防詐、建置本地大型語言模型、和強化風險管理等三大領域。

金管會指出，有逾八成的業者，會定期或不定期檢測AI系統偏移，顯示業者對風險控管已有基本意識；另43%業者未採用AI自動化決策，40%業者自動化決策比例仍在25%以下，整體而言金融業對AI決策依賴程度仍屬謹慎。至於近期輝達宣布與中信金（2891）、國泰金與玉山金成為合作夥伴。

風險 語言 客服

延伸閱讀

中信、國泰世華等4銀行搶保管比特幣 第2季首案問世

幕後／輝達進駐北士科 將向北市府爭取打通T17和T18基地

輝達落腳北士科！蔣萬安引電影「功夫」台詞促及早規畫

黃仁勳曝「一產品」成演說最大亮點 大摩等多家外資唱旺

相關新聞

金融業導入AI 跳躍式成長…運用生成式技術業者比例大增

金融業加速導入AI技術，挑戰也隨之浮現。金管會昨（20）日公布最新調查指出，金融業導入生成式AI的比例，一年內成長了21...

美銀預測台幣年底升至28.8元 明年續升

美國銀行（BofA）以各國貿易談判近期可望出現進展及美元偏弱影響為由，調整東亞國家貨幣的預測，預估台幣兌美元匯率將會從現...

四銀行申請虛擬幣保管業務

金管會昨（20）日公布截至4月底，已有四家銀行遞件申請「虛擬資產保管業務」，這四家銀行是中國信託商銀、國泰世華銀、凱基銀...

兆豐金認購銀行142億現增

兆豐金控昨（20）日董事會決議發行無擔保普通公司債上限100億元，同時決議全額認購子公司兆豐銀私募現金增資142.46億...

臺銀發「綠行卡」 挺永續金融

臺灣銀行迎來126周年，隨著全球對永續議題重視，臺銀昨（20）日於行慶大會除表揚優秀人員外，預告將推出全台首張以木材打造...

富邦金蟬聯最受尊崇企業

富邦金控於國際知名專業研究調查機構《Extel》（前身為《機構投資者研究 Institutional Investor ...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。