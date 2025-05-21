臺銀發「綠行卡」 挺永續金融

臺灣銀行迎來126周年，隨著全球對永續議題重視，臺銀昨（20）日於行慶大會除表揚優秀人員外，預告將推出全台首張以木材打造的感應式信用卡「綠行卡 Green Go Card」，象徵臺銀在環境友善、社會共好與責任治理上創新作為，引領永續金融發展邁入全新里程碑。

臺銀董事長凌忠嫄昨日宣示目標發卡量為2萬張。

作為國家金融體系中堅力量，臺銀持續響應金管會「綠色及轉型金融行動方案」，積極推動制度面升級，將企業永續發展委員會升格為功能性委員會，並自願遵循科學基礎減碳目標倡議（SBTi），制定淨零排放策略。

此外，於本月通過全台首張感應式信用卡ISO 14068-1碳中和國際標準查證，再度引領金融業邁向低碳轉型，展現實踐永續金融的行動力。

綠行卡已規劃一年多，是台灣首張以木質(櫻桃木)製作的感應式信用卡，材質選用通過全球森林管理委員會（FSC）認證的環保木材，兼具自然質感與環境友善，減少塑料使用。該卡木材經過特殊處理，具備防潮、抗裂與高耐用特性，符合日常使用需求。

在製程方面，卡片仍須精密嵌入晶片與NFC感應模組，並通過嚴格測試，確保安全性及效能與一般信用卡相當。

除此之外，綠行卡亦須通過國際卡組織的審核，品質與穩定性獲得專業認可，讓持卡人能安心使用。為臺銀實踐「綠色消費、公益捐款、植樹行動」三大永續主軸。

無論搭乘大眾運輸、支持在地永續品牌，或參與植樹計畫與公益捐助，每一筆刷卡都將轉化為對環境與社會的實質貢獻。

臺銀指出，綠行卡結合美學質感與金融功能，開創兼具實用性與永續價值的新典範。

從理念發想、材質選擇到回饋機制，處處呼應ESG精神。這張卡片所傳遞的不只是交易工具的功能定位，更是生活態度展現，引導持卡人以實際行動支持永續課題。

臺銀昨日滿126歲，接掌台灣歷史最悠久的銀行，凌忠嫄深感責任重大，她說從泛公股彰銀到臺銀深感政策性負擔更多，但臺銀仍可以不斷茁壯，可見臺銀同仁的「偉大」。

凌忠嫄表示，現階段她最重要目標就是替員工爭取福利提升，至少接近泛公股，誘因會有一加一大於二的乘數效果，能讓臺銀更有成長動能，看到民營銀行同業為輝達合作夥伴，也期望臺銀能成為公股第一家輝達的合作夥伴。

此外，在永續發展、普惠金融、公平待客與產品創新等面向，臺銀持續累積具體成果，多次榮獲國內外肯定。

例如財訊雙週刊「2025財訊財富管理大獎」之「本國銀行-最佳理專團隊」及「本國銀行-最佳永續推動」獎項、獲金管會「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案-綠電及再生能源產業」特別獎第一名、「2024第四屆TSAA台灣永續行動獎」等。