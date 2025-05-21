富邦金蟬聯最受尊崇企業

富邦金控（2881）於國際知名專業研究調查機構《Extel》（前身為《機構投資者研究 Institutional Investor Research》）舉辦之「2025年度亞洲公司最佳管理團隊」票選中，榮獲「亞洲保險業（中國大陸除外）」冠軍、「全亞洲保險業」亞軍，是唯一連四年獲頒「最受尊崇企業」的台灣金融業者。

《Extel》表示，今年調查共1,167家投資機構的5,437名法人及157家券商的863名分析師，合計1,324家機構、6,300名專業投資人參與投票，受評者涵蓋18個產業、1,668家公司及2,367名受評人選，針對企業、經營管理團隊、永續治理、董事會、投資人關係服務及人員等進行多維度評比，反映資本市場對亞洲企業管理團隊的看法。

富邦金董事長蔡明興表示，富邦金深耕台灣逾60年，位居市場領導地位，2024年創下台灣金控業獲利新紀錄，連16年穩居台灣金融業獲利龍頭。今年富邦金以卓越的管理領導能力、出色的投資者關係工作及ESG永續治理，在「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資者關係企業」、「最佳投資者關係專業人員」、「最佳永續治理」、「最佳董事會」等六個類別，均獲機構法人、分析師投票位居前二名，在綜合排名則拿下「全亞洲保險業」亞軍、「亞洲保險業（中國大陸除外）」冠軍。

富邦金總經理韓蔚廷指出，投資者關係團隊是投資人與公司溝通的重要橋樑，富邦金除每季舉辦法人說明會之外，也積極參加國內外券商辦理之投資論壇並安排投資人會議，持續與投資市場互動及溝通，以利與投資人保持長期友好的互動關係。

富邦金連十年入選台灣證交所「台灣公司治理100指數成分股」，連八年入選最高等級「道瓊世界指數（DJSI World）」成分股，總分位居全球保險業前3%，並有四個評選項目得分獲得全球保險業之首，亦榮獲全球指標CDP（碳揭露計畫）評選為氣候變遷最高榮譽「A級」。