快訊

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

高雄男子因家庭糾紛進派出所 離去後突倒斑馬線遭車輾斃

南山舞動列車 赴偏鄉巡迴

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
2025南山舞動列車於13日、14日，邀請逾2,200名師生到衛武營欣賞演出。 南山人壽／提供
2025南山舞動列車於13日、14日，邀請逾2,200名師生到衛武營欣賞演出。 南山人壽／提供

南山人壽持續關注偏鄉孩童的學習，今年再度與台灣當代職業舞團「丞舞製作團隊」合作「南山舞動列車」活動，盼以藝術教育幫助消弭城鄉差距。

繼去年在中部以北，共七間偏鄉學校內巡迴展演後，今年擴展至中部以南，與衛武營國家藝術文化中心合作，邀請包含偏鄉及辦理特殊教育等31間學校、逾2,200位師生，進入國家級表演藝術場館欣賞演出。

舞者還加碼演出購物詐騙的宣導短片，幫助孩子強化詐騙辨識能力、提升風險意識。南山人壽表示，2025年的舞動列車揉合藝術表演與防詐概念，落實SDG 10「消弭不平等」，希望讓更多學生都能享有接觸表演藝術文化的機會，未來能勇敢追夢，實現人生目標。

南山人壽長期以來，透過「南山小健將計畫」支持偏鄉學童的營養與體育資源，2024年更啟動「南山舞動列車」計畫，與丞舞合作，讓藝術教育也能深入偏鄉校園，由專業舞蹈表演者到多個縣市巡迴展演，與學生面對面互動，廣受好評。

今年2025南山舞動列車與衛武營藝企學計畫合作，13日及14日邀請逾2,200名師生，到亞洲代表性的表演藝術場館之一—衛武營欣賞演出，讓來自嘉義縣布袋鎮好美國小、台南市學甲區宅港國小、台東縣太麻里鄉大溪國小、高雄市桃源區興中國小及高雄市美濃區龍肚國小等31所學校的孩子們，彷彿搭上專屬體驗車廂，沉浸在丞舞重新演繹的童話《愛麗絲》的奇幻國度之中。南山人壽資深副總陳維新表示，希望社會大眾能多關注偏鄉資源不平等現象，將藝術種子帶進全台各地的偏鄉小學，達到藝術共融、多方共好的目標。

最特別的是戲碼尾聲，「請注意！奇幻國度的陷阱無所不在，現實世界也是如此，購物時請保持理智查明網站真偽，千萬別因為低價而輕信」，原本在台上表演的角色愛麗絲，成為落入騙局的受害者，台下的孩子目不轉睛的看著一項項防範受騙的注意事項。

偏鄉學校

延伸閱讀

中等類科學士後教育學分班開跑 科技、自然、表藝專長可報名

衛武營推芭蕾舞劇「吉賽兒」 5/16起深情起舞

怒！赤翡翠過境高雄衛武營作客 疑因「擺拍」竹林遭抹牛油、顏料

新台幣匯率4月狂升 南山單月大虧90億

相關新聞

金融業導入AI 跳躍式成長…運用生成式技術業者比例大增

金融業加速導入AI技術，挑戰也隨之浮現。金管會昨（20）日公布最新調查指出，金融業導入生成式AI的比例，一年內成長了21...

美銀預測台幣年底升至28.8元 明年續升

美國銀行（BofA）以各國貿易談判近期可望出現進展及美元偏弱影響為由，調整東亞國家貨幣的預測，預估台幣兌美元匯率將會從現...

四銀行申請虛擬幣保管業務

金管會昨（20）日公布截至4月底，已有四家銀行遞件申請「虛擬資產保管業務」，這四家銀行是中國信託商銀、國泰世華銀、凱基銀...

兆豐金認購銀行142億現增

兆豐金控昨（20）日董事會決議發行無擔保普通公司債上限100億元，同時決議全額認購子公司兆豐銀私募現金增資142.46億...

臺銀發「綠行卡」 挺永續金融

臺灣銀行迎來126周年，隨著全球對永續議題重視，臺銀昨（20）日於行慶大會除表揚優秀人員外，預告將推出全台首張以木材打造...

富邦金蟬聯最受尊崇企業

富邦金控於國際知名專業研究調查機構《Extel》（前身為《機構投資者研究 Institutional Investor ...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。