南山舞動列車 赴偏鄉巡迴

南山人壽持續關注偏鄉孩童的學習，今年再度與台灣當代職業舞團「丞舞製作團隊」合作「南山舞動列車」活動，盼以藝術教育幫助消弭城鄉差距。

繼去年在中部以北，共七間偏鄉學校內巡迴展演後，今年擴展至中部以南，與衛武營國家藝術文化中心合作，邀請包含偏鄉及辦理特殊教育等31間學校、逾2,200位師生，進入國家級表演藝術場館欣賞演出。

舞者還加碼演出購物詐騙的宣導短片，幫助孩子強化詐騙辨識能力、提升風險意識。南山人壽表示，2025年的舞動列車揉合藝術表演與防詐概念，落實SDG 10「消弭不平等」，希望讓更多學生都能享有接觸表演藝術文化的機會，未來能勇敢追夢，實現人生目標。

南山人壽長期以來，透過「南山小健將計畫」支持偏鄉學童的營養與體育資源，2024年更啟動「南山舞動列車」計畫，與丞舞合作，讓藝術教育也能深入偏鄉校園，由專業舞蹈表演者到多個縣市巡迴展演，與學生面對面互動，廣受好評。

今年2025南山舞動列車與衛武營藝企學計畫合作，13日及14日邀請逾2,200名師生，到亞洲代表性的表演藝術場館之一—衛武營欣賞演出，讓來自嘉義縣布袋鎮好美國小、台南市學甲區宅港國小、台東縣太麻里鄉大溪國小、高雄市桃源區興中國小及高雄市美濃區龍肚國小等31所學校的孩子們，彷彿搭上專屬體驗車廂，沉浸在丞舞重新演繹的童話《愛麗絲》的奇幻國度之中。南山人壽資深副總陳維新表示，希望社會大眾能多關注偏鄉資源不平等現象，將藝術種子帶進全台各地的偏鄉小學，達到藝術共融、多方共好的目標。

最特別的是戲碼尾聲，「請注意！奇幻國度的陷阱無所不在，現實世界也是如此，購物時請保持理智查明網站真偽，千萬別因為低價而輕信」，原本在台上表演的角色愛麗絲，成為落入騙局的受害者，台下的孩子目不轉睛的看著一項項防範受騙的注意事項。