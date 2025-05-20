新青安4月核貸金額衰退兩成 有家銀行核貸腰斬

財政部今天公布新版青年安心成家房貸（新青安）2025年4月統計資料，一改3月單月申貸與核貸數雙雙較前月大幅成長的態勢，4月新青安的受理與核貸數均較3月驟減一成多，尤其4月核貸金額更較3月銳減約兩成，而3月受理數反轉大於核貸數的正常狀況則是延續至4月，顯示新青安雖然累積舊案逐步消化，但熱度也有下降跡象。

日前立法院財委會立委關切新青安即將在2026年7月到期，是否政策仍會續辦？財政部長莊翠雲表示接近時會再評估。不過，在央行打房、銀行房貸仍吃緊以及新青安從嚴審核下，行庫主管表示新青安的熱度確實下降，另外，也有可能之前的交屋潮在3月達高峰，因此4月相對回落。至於受理數大於核貸數狀況持續，則是顯示確實行庫積極消化舊案有見成效。

財政部公布4月新青安統計資料，4月單月受理戶數4,422戶、受理金額新台幣370.51億元，4月核貸戶數4,144戶，核貸金額332.91億元，受理戶數與金額分別較前月減少18%多、11%，4月核貸戶數與金額則是比3月分別下滑17%多與20%。

統計新青安上路以來，至今年4月底累計21個月來已核貸約8,950億元，幫助近11萬戶成家。八大公股行庫4月單月受理與核貸金額，則是沒有一家達到百億元，核貸金額最大的土銀4月金額掉到80.27億元，幾乎快比3月腰斬，月減46%多，是單月核貸金額月減最大，華銀則是3月核貸金額突破10億元後，又回落到與1月、2月相同不到10億元。