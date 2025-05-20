快訊

「台灣第一美腿」消失半年原因曝…罹癌化療6次 體重爆增近20公斤

台南玉井汽車暴衝奪命 夫妻遭撞「天人永隔」…駕駛稱當下癲癇發作

黃仁勳演說中最大亮點！為客戶需求推出「1產品」 大摩等多家外資唱旺

新青安4月核貸金額衰退兩成 有家銀行核貸腰斬

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
新青安政策示意圖。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
新青安政策示意圖。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

財政部今天公布新版青年安心成家房貸（新青安）2025年4月統計資料，一改3月單月申貸與核貸數雙雙較前月大幅成長的態勢，4月新青安的受理與核貸數均較3月驟減一成多，尤其4月核貸金額更較3月銳減約兩成，而3月受理數反轉大於核貸數的正常狀況則是延續至4月，顯示新青安雖然累積舊案逐步消化，但熱度也有下降跡象。

日前立法院財委會立委關切新青安即將在2026年7月到期，是否政策仍會續辦？財政部長莊翠雲表示接近時會再評估。不過，在央行打房、銀行房貸仍吃緊以及新青安從嚴審核下，行庫主管表示新青安的熱度確實下降，另外，也有可能之前的交屋潮在3月達高峰，因此4月相對回落。至於受理數大於核貸數狀況持續，則是顯示確實行庫積極消化舊案有見成效。

財政部公布4月新青安統計資料，4月單月受理戶數4,422戶、受理金額新台幣370.51億元，4月核貸戶數4,144戶，核貸金額332.91億元，受理戶數與金額分別較前月減少18%多、11%，4月核貸戶數與金額則是比3月分別下滑17%多與20%。

統計新青安上路以來，至今年4月底累計21個月來已核貸約8,950億元，幫助近11萬戶成家。八大公股行庫4月單月受理與核貸金額，則是沒有一家達到百億元，核貸金額最大的土銀4月金額掉到80.27億元，幾乎快比3月腰斬，月減46%多，是單月核貸金額月減最大，華銀則是3月核貸金額突破10億元後，又回落到與1月、2月相同不到10億元。

財政部 房貸

延伸閱讀

拉貨潮挹注 4月外銷訂單564億美元連3紅

大陸房價出現改善跡象 但房地產投資仍疲軟

台美關稅談判包括匯率？財長莊翠雲：未涉及匯率

台股持續回漲 國安基金要退場了？財長：7月前不退場

相關新聞

新青安4月核貸金額衰退兩成 有家銀行核貸腰斬

財政部今天公布新版青年安心成家房貸（新青安）2025年4月統計資料，一改3月單月申貸與核貸數雙雙較前月大幅成長的態勢，4...

川普政策衝擊 首季國際收支「一好一壞」兩數據締造歷年單季最高紀錄

中央銀行20日公布今年首季國際收支，經常帳順差為302.3億美元，金融帳淨流出（淨資產）增加282.3億美元，國際收支逆...

中信、國泰世華等4銀行搶保管比特幣 第2季首案問世

金管會公布截至4月底，已有四家銀行遞件申請「虛擬資產保管業務」，這四家銀行是中國信託商銀、國泰世華銀、凱基銀和聯邦銀，審...

今年房貸續增 公股銀不動產貸款集中度略增至36.11%

財政部長莊翠雲21日將赴立院，就金融機構對不動產融資緊縮及央行信用管制對房地產交易影響專題報告，報告指出，截至4月底，7...

減持台股影響 外資首季流出逾6400億元創新高

中央銀行今天公布今年第1季國際收支，由於美國關稅政策反覆，受到外資減持台股影響，非居民證券投資淨減少195.1億美元，若...

台銀董座凌忠嫄：三大類房貸台銀將優先承作

台銀董事長凌忠嫄今天表示，築巢優利貸、新青安這二大政府政策，以及無自用住宅這三大類型的房貸，會是台銀優先承作的目標。至於...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。