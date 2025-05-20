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中信、國泰世華等4銀行搶保管比特幣 第2季首案問世

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
比特幣示意圖。 路透
比特幣示意圖。 路透

金管會公布截至4月底，已有四家銀行遞件申請「虛擬資產保管業務」，這四家銀行是中國信託商銀、國泰世華銀、凱基銀和聯邦銀，審查期間兩個月，預計六月底前公布准駁，換言之，第2季底前，虛擬幣保管業務第一案可望問世。

金管會創新處長胡則華說，除四家銀行業已遞件申請，還有一家台新銀正輔導中，另外還有兩家民營銀行洽詢中，等於有七家銀行都對保管虛擬幣業務展現高昂興趣。

金管會是在2024年11月底推出「虛擬資產保管業務」主題式業務試辦，並發布相關說明資料及問答集，開放金融業從2025年元旦起至4月底向金管會遞件申請。

首批中信銀、國泰世華銀、凱基銀和聯邦銀等四家銀行，胡則華說，他們是在4月底前配合時程送件，因此列為優先審核案件，六月底公布准駁。

又考量「保管虛擬幣」是新創業務，各業者規模、經營策略、軟硬體設備及人力培訓等投入程度不同，為讓業者更妥適規劃，胡則華說，原定4月底結束申請，現在再開放第二波從6月15日起申請，無截止日。

金管會開放銀行准保管虛擬幣，對銀行來說，可提升手續費收入，如國外是依保管資產規模的一定比例收費，也可透過這一小步的「起點」介入虛擬資產，探索虛擬世界商機的新機會。

對虛擬貨幣交易所而言，有一部分虛擬幣交付給第三方，可提升安全性，對投資人來說，有銀行介入可提升虛擬資產平台信任度，讓投資人交易更安心，金融業、虛擬貨幣交易所和投資人同享利多。

金管會 凱基銀

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