金融業瘋生成式 AI 卻面臨三大挑戰 金管會給解方

金融業加速導入AI技術，挑戰也隨之浮現。金管會20日公布最新調查指出，金融業導入生成式AI的比例，一年內成長了21個百分點，但仍面臨內容產出穩定性、資安風險及法規遵循等三大挑戰，成為業者關注重點。

金管會是在今年4月間，調查383家金融機構及周邊單位中，共有126家業者已導入AI，占比33%；其中進一步有使用生成式AI者有61家，占AI使用者48%，年增21個百分點。

應用領域中，有39%運用在內部行政作業中，另15%是智能客服，但這61家業者也指出，生成式AI有三大挑戰，一、生成式AI的產出內容不穩定、不精確或有誤，占32%，這將影響業務正確性與決策品質。

二、資料安全與隱私保護問題，占了21%，因金融資料涉及大量個資與敏感資訊，一旦訓練資料涉及外部第三方，風險大增。三、合規性問題：18%，如保險理賠或信貸審查，AI運作需符合法規規範，否易產生法律風險。

金管會創新處長胡則華說，金融科技產業聯盟正針對台灣金融業，建構「大語言模型（LLM）」，以台灣常用的金融辭彙、文本做訓練模型，讓AI生成內容更準確、穩定也不會出現幻覺，金管會對此樂觀其成。

在資料安全與法規面向，胡則華強調，金管會去年已發布《金融業運用AI指引》，規範資料使用、隱私保護及模型訓練風險評估機制。若業者對AI模型設計或資料使用有疑慮，可透過監理門診尋求諮詢。

儘管面臨挑戰，金融業導入AI意願仍高。據調查顯示，有占近半數、共179家金融業者均表示未來將導入或擴大AI應用領域，聚焦內部行政作業、智能客服和打擊金融犯罪三大面向。

另可透過金融業合作，共同推動AI應用則有防詐、建置本地大型語言模型、和強化風險管理等三大領域。

金管會指出，有逾八成的業者，會定期或不定期檢測AI系統偏移，顯示業者對風險控管已有基本意識；另43%業者未採用AI自動化決策，40%業者自動化決策比例仍在25%以下，整體而言金融業對AI決策依賴程度仍屬謹慎。

至於近期輝達（NVIDIA）宣布與中信金（2891）、國泰金（2882）與玉山金（2884）成為合作夥伴。胡則華說，主要是輝達提供AI算力支援，例如替金融業建構台灣金融「大語言模型」，提供強大的算力支持。