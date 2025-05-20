快訊

鮮花、糖果等祭品鋪滿案發地 40歲婦人家屬招魂…三峽車禍現場哀戚

台南玉井休旅車暴衝！行人1死1傷 「一路往前撞」影片曝光

和仁=崇德段鐵公路又中斷！80車卡隧道 疏運資訊1次看

今年房貸續增 公股銀不動產貸款集中度略增至36.11%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

財政部長莊翠雲21日將赴立院，就金融機構對不動產融資緊縮及央行信用管制對房地產交易影響專題報告，報告指出，截至4月底，7家公股銀行不動產貸款集中度平均為36.11%，略高於去年底平均36.1%，主因購置住宅貸款增加所致。

財部書面報告已送抵財委會，針對公股銀行不動產融資管制成效，在符合銀行法第72條之2規定比率方面，截至4月底，7家公股銀行（不含土地銀行），均符合銀行法第72條之2規定上限30%，且未超過28.5%，其中1家低於27%、3家低於28%。另土地銀行為不動產信用專業銀行，不受前開規定限制。

至於央行規範的不動產集中度調控情形，截至4月底，7家公股銀行不動產貸款集中度平均為36.11%，略高於2024年底平均36.1%，主因購置住宅貸款增加所致。

財部指出，為協助民眾購屋自住房貸，督導公股銀行遵依行政院長卓榮泰去年9月5日院會房貸議題指示，包括維護金融體質安全、民眾自住首購及已承諾貸款優先、銀行自主調控貸款結構、審慎核貸及嚴格管理青年安心成家購屋優惠貸款精進方案等四項原則，妥適調整放款結構，降低大型建商與土建融放款，落實不動產集中度管理，提高自住房貸額度，以確保自住民眾申貸權益及建立健康有序之不動產市場。

房貸 土地銀行

延伸閱讀

台北魚市三清午仔魚不合格 衛局檢出致癌物「還原型孔雀綠」

醫院兼賣保健品 要課營業稅

狼醫性侵案懲戒拖3年 林靜儀：衛生局無法通靈 台大醫院早就可通報

臺南工地鄰損造成新營3樓透天厝倒塌 工務局：已勒令停工

相關新聞

減持台股影響 外資首季流出逾6400億元創新高

中央銀行今天公布今年第1季國際收支，由於美國關稅政策反覆，受到外資減持台股影響，非居民證券投資淨減少195.1億美元，若...

台銀董座凌忠嫄：三大類房貸台銀將優先承作

台銀董事長凌忠嫄今天表示，築巢優利貸、新青安這二大政府政策，以及無自用住宅這三大類型的房貸，會是台銀優先承作的目標。至於...

民眾看漲房市心理大降溫 央行緊盯這數據管制不放手

央行去年第3季理監事會後祭出第7波房貸管制措施，精準打擊炒房氣焰，民眾看跌房價比率從去年第3季的9％，逐季上升至43％，...

市場觀望交投清淡 新台幣震盪小升收30.179元

國際信用評等機構穆迪（Moody’s）調降美國債信評等的消息面利空鈍化，但市場缺乏新題材，新台幣匯市交投清淡，今天收盤收...

台銀今起支援Apple Pay 7月推全台首張木製信用卡

台灣銀行今日舉辦126周年行慶大會，台灣金控暨台灣銀行董事長凌忠嫄表示，即日起台灣銀行金融卡及信用卡皆可綁定Apple ...

台銀董事長凌忠嫄：前4月累積獲利回穩 股匯債部位均已調節

台灣金控暨台灣銀行董事長凌忠嫄今日出席台灣銀行126周年行慶，針對媒體關注，近期金融市場波動對台銀營運的影響，她受訪指出...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。