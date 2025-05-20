今年房貸續增 公股銀不動產貸款集中度略增至36.11%

財政部長莊翠雲21日將赴立院，就金融機構對不動產融資緊縮及央行信用管制對房地產交易影響專題報告，報告指出，截至4月底，7家公股銀行不動產貸款集中度平均為36.11%，略高於去年底平均36.1%，主因購置住宅貸款增加所致。

財部書面報告已送抵財委會，針對公股銀行不動產融資管制成效，在符合銀行法第72條之2規定比率方面，截至4月底，7家公股銀行（不含土地銀行），均符合銀行法第72條之2規定上限30%，且未超過28.5%，其中1家低於27%、3家低於28%。另土地銀行為不動產信用專業銀行，不受前開規定限制。

至於央行規範的不動產集中度調控情形，截至4月底，7家公股銀行不動產貸款集中度平均為36.11%，略高於2024年底平均36.1%，主因購置住宅貸款增加所致。

財部指出，為協助民眾購屋自住房貸，督導公股銀行遵依行政院長卓榮泰去年9月5日院會房貸議題指示，包括維護金融體質安全、民眾自住首購及已承諾貸款優先、銀行自主調控貸款結構、審慎核貸及嚴格管理青年安心成家購屋優惠貸款精進方案等四項原則，妥適調整放款結構，降低大型建商與土建融放款，落實不動產集中度管理，提高自住房貸額度，以確保自住民眾申貸權益及建立健康有序之不動產市場。