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台銀董座凌忠嫄：三大類房貸台銀將優先承作

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台銀董座凌忠嫄說，三大類房貸台銀將優先承作。圖／台銀提供
台銀董座凌忠嫄說，三大類房貸台銀將優先承作。圖／台銀提供

台銀董事長凌忠嫄今天表示，築巢優利貸、新青安這二大政府政策，以及無自用住宅這三大類型的房貸，會是台銀優先承作的目標。至於收支比，凌忠嫄說，銀行認定收入，有固定收入和非固定收入等兩種方式，像利息、股息就是「非固定收入」，而台銀則是較為嚴格採取「固定收益」，也因此若以業外收入居多的貸款戶而言，就會覺得台銀的認定標準較為嚴格。

台銀的收支比目前訂在2倍左右的水準，凌忠嫄也指出，由於水庫就這麼多水，只能擇優承作。至於房貸戶認為房貸難借，她認為，應是在成數上無法滿足，也許原本預設借8成，但只能借到7成。凌忠嫄也對此強調，現在重點在於資源的分配，主管機關也有總量管制等控管，台銀也希望現有的總量能分配給更多民眾。

台銀董事長凌忠嫄指出，金融業運用AI對於行政效率也有很大的幫助，至於生成式AI的運用，凌忠嫄指出，重點在於檢視生成式AI的學習成果，倘若能透過放入更多的資料，加強AI的學習，在智能客服及理財等業務會更有幫助。

談到輝達執行長黃仁勳，凌忠嫄不住讚賞，「他真是超級行銷員、口才真好！」凌忠嫄也指出，黃仁勳對產品認識的程度之深，難怪對外會有強大的吸引力，對於會否希望台銀成為輝達合作的第一家公股銀行？凌忠嫄指出，目前輝達合作的金融業者，資訊基礎建設都非常強，而台銀在資訊的人才，聘用人員以及薪水都有限制，這也是台銀目前有待突破的限制及框架。

對於台銀人壽的營運現況，凌忠嫄也指出，由於台幣每升值1元，台銀人壽會虧將近20億元，因此後續還會有二次為台銀人壽增資的規畫，她亦高度肯定現任台銀人壽董事長張志宏和總經理劉啟聖的努力和表現，強調在薪給和資源各方面都有限之下，二人還願意出來挑樑真的很難能可貴。

對於台銀證券，她也指出未來其中一項努力目標，就是系統要加強，因為系統不好，投資人就沒有意願下單，例如，台銀證券現在沒有「日日扣」的定時定額投資功能，這個功能就該要有，倘若這些功能都可以補強，未來整個台灣金控的綜效就更能發揮，也會更有「一加一大於二」的效果。

房貸 台銀 AI

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