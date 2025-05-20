民眾看漲房市心理大降溫 央行緊盯這數據管制不放手

央行去年第3季理監事會後祭出第7波房貸管制措施，精準打擊炒房氣焰，民眾看跌房價比率從去年第3季的9％，逐季上升至43％，遠高於同季看漲比率26％，不過，不動產貸款餘仍持續增加，以及不動產貸款集中度居高不下，讓央行很在意，表示將密切追蹤銀行不動產貸款控管目標的執行及改善情形。

央行21日將赴立法院財政委員會，提出「房屋稅2.0課徵亂象與金融機構對不動產融資緊縮及中央銀行信用管制措施對房地產交易之影響」專題報告。

央行書面報告指出，防範銀行信用資源過度流向不動產市場，央行自2020年12月起實施調整選擇性信用管制措施，至今已有7度調整，去年8月道德勸說銀行自主控管不動產貸款總量，以強化金融機構控管不動產授信風險。

經過央行7波選擇性信用管制措施，以及要求銀行自律改善不動產貸款後，央行表示，目前房市交易已降溫，且民眾看漲房價預期心理已下降，全體銀行不動產貸款餘額年增率減緩，且銀行信用資源也優先提供無自用住宅者。

不過，央行指出，不動產貸款集中度雖然略有下降，但不動產貸款餘額到今年3月底還是持續增加至14.64兆元，與去年底的數字相比，等於不動產貸款在3個月內增加829億元。

央行認為，銀行信用資源仍有「過度」流向不動產相關部門的情況，例如，今年3月底不動產貸款集中度36.89％，高於2020年10月的35.93％、2018年9月的34.45％，不動產貸款餘額增幅分別達42％及67％，均高於總放款餘額的增幅，顯示銀行信用資源仍有過度流向不動產部門的情形。

央行表示，信用管制措施執行迄今，銀行受限貸款成數下降，房市交易降溫，民眾看漲房價預期心理下降，不動產貸款集中度緩降，執行已有成效。不過，由於不動產貸款餘額仍持續增加、信用資源過度流向不動產，因此央行持續密切追蹤各季各銀行控管目標執行情形，並督促銀行落實執行不動產貸款具體量化改善方案。