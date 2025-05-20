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減持台股影響 外資首季流出逾6400億元創新高

中央社／ 台北20日電
美元示意圖。圖／ingimage
美元示意圖。圖／ingimage

中央銀行今天公布今年第1季國際收支，由於美國關稅政策反覆，受到外資減持台股影響，非居民證券投資淨減少195.1億美元，若以新台幣第1季平均匯價32.89元換算，單季流出約新台幣6416億元，創歷年單季最大規模。

央行今天公布首季經常帳順差為302.3億美元，金融帳淨資產增加282.3億美元，央行準備資產減少0.9億美元。

央行經研處副處長陳裴紋表示，以金融帳來看，第1季證券投資淨資產增加317.6億元，創下歷年來第4大，其中，細項部分非居民證券投資淨減少195.1億美元，創下歷年最大，主要是外資減持台股所致。

陳裴紋解釋，這部分為流量概念，主因為今年初美國關稅政策反覆，加上2月中國DeepSeek模型問世也影響全球資本市場，台股因此受影響，外資賣超台股後有匯出。

首季直接投資淨資產也增加40.4億美元，其中，居民對外直接投資淨增加75.6億美元，創下歷年第4高。陳裴紋說明，根據經濟部投審司資料，第1季主要是台積電增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.從事經營一般投資業務，加上其他電子業有對外投資所致。

經常帳部分，進一步觀察商品貿易順差為272.3億美元，較去年同季增加27億美元，主要受惠於新興科技應用需求升溫及國外廠商提前拉貨，出口擴增。

陳裴紋指出，經常帳中出口第1季為1162.9億美元，除了原本AI需求強勁外，廠商提前出貨效應加持，因此帶動出口單季創新高。

央行統計指出，服務收支逆差為29.8億美元，較去年同季增加7.3億美元。央行官員補充，以服務收入來看，主要是旅行收入、電信電腦跟通訊服務以及運輸收入增加較多，但另一方面，服務支出則是旅行支出、營建支出增加較多。

以旅行服務來看，央行官員解釋，旅行收入為27.95億美元，旅行支出57.14億美元，因此有旅行收支逆差29.19億美元、創下歷年單季第2大，意味雖然來台旅客增加，但是民眾出國消費增加更多。

媒體也關注第1季央行準備資產罕見減少原因，央行官員說明，今年首季新台幣走貶，央行確實也有調節，不過，此項數字會剔除匯率價值變動因素，因此整體來看應為綜合性結果。

央行

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