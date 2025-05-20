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臺銀預告全台首張木質信用卡 綠行卡掀起永續新風潮

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
臺灣銀行行慶大會暨綠行卡搶先預告由該行董事長凌忠嫄(右四)、總經理吳佳曉(左四)與高階主管共同主持啟動儀式。侯永全／攝影
臺灣銀行行慶大會暨綠行卡搶先預告由該行董事長凌忠嫄(右四)、總經理吳佳曉(左四)與高階主管共同主持啟動儀式。侯永全／攝影

隨著全球對永續議題的重視日益提升，臺灣銀行20日於行慶大會預告，除表揚優秀人員外，將推出全台首張以木材打造的感應式信用卡—「綠行卡 Green Go Card」，此舉不僅象徵臺銀在環境友善、社會共好與責任治理上的創新作為，也宣告該行持續引領永續金融發展，邁入全新里程碑。

作為國家金融體系的中堅力量，臺灣銀行持續響應金融監督管理委員會「綠色及轉型金融行動方案」，積極推動制度面升級，將企業永續發展委員會升格為功能性委員會，並自願遵循科學基礎減碳目標倡議(SBTi)，制定淨零排放策略。此外，臺銀於本月通過全台首張感應式信用卡ISO 14068-1碳中和國際標準查證，再度引領金融業邁向低碳轉型，展現實踐永續金融的堅定行動力。

在永續發展、普惠金融、公平待客與產品創新等面向，臺銀持續累積具體成果，多次榮獲國內外肯定。例如：榮獲財訊雙週刊「2025財訊財富管理大獎」之「本國銀行-最佳理專團隊」及「本國銀行-最佳永續推動」獎項、榮獲金管會「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案-綠電及再生能源產業」特別獎第一名、榮獲「2024第四屆TSAA台灣永續行動獎」肯定、榮獲聯徵中心「金安獎」、「金質獎」暨「永續融資獎」三重殊榮，以及英國標準協會（BSI）頒發的ESG永續發展獎之「ESG永續發展卓越獎」。

綠行卡是臺灣首張以木質(櫻桃木)製作的感應式信用卡，材質選用通過全球森林管理委員會（FSC）認證的環保木材，兼具自然質感與環境友善，減少塑料使用，傳達臺銀對環境保護與減碳的堅定承諾。該卡木材經過特殊處理，具備防潮、抗裂與高耐用特性，符合日常使用需求。在製程方面，卡片仍須精密嵌入晶片與NFC感應模組，並通過嚴格測試，確保其安全性及效能與一般信用卡相當。

此外，綠行卡亦須通過國際卡組織的審核，品質與穩定性獲得專業認可，讓持卡人能安心使用。綠行卡不僅展現臺銀對材質選擇與產品設計的用心，也實踐「綠色消費、公益捐款、植樹行動」三大永續主軸。無論是搭乘大眾運輸、支持在地永續品牌，或參與植樹計畫與公益捐助，每一筆刷卡行為都將轉化為對環境與社會的實質貢獻。

臺灣銀行指出，「綠行卡」結合美學質感與金融功能，開創兼具實用性與永續價值的新典範。從理念發想、材質選擇到回饋機制，處處呼應ESG精神，彰顯臺銀將永續思維深植於產品設計的企圖心。這張卡片所傳遞的，不只是交易工具的功能定位，更是生活態度的展現，引導持卡人以實際行動支持永續課題。

面對氣候變遷與社會加速轉型，臺灣銀行持續透過創新實踐，深化與社會、環境的正向連結，賦予金融更深層的公共意義。未來將與每一位關注永續的行動者攜手同行，邁向繁榮共生、綠意恆存的永續新時代。

臺銀 臺灣銀行 信用卡

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