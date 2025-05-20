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台銀今起支援Apple Pay 7月推全台首張木製信用卡

聯合報／ 記者林莉朱漢崙／台北即時報導
台灣銀行今日舉辦126周年行慶大會，今年7月台銀將推出全台首張以木材打造的感應式信用卡「綠行卡 Green Go Card」。記者侯永全／攝影
台灣銀行今日舉辦126周年行慶大會，今年7月台銀將推出全台首張以木材打造的感應式信用卡「綠行卡 Green Go Card」。記者侯永全／攝影

台灣銀行今日舉辦126周年行慶大會，台灣金控暨台灣銀行董事長凌忠嫄表示，即日起台灣銀行金融卡及信用卡皆可綁定Apple Pay。另外，今年7月台銀將推出全台首張以木材打造的感應式信用卡「綠行卡 (Green Go Card)」。

凌忠嫄表示，目前台灣銀行總發卡量為26萬，希望與Apple Pay合作後，所有擁有持卡人都可以綁定，加上銀行有給予民眾首刷禮，每張卡可獲得50元。

凌忠嫄指出，綠行卡發卡目標為兩萬張，而綠行卡ISO 14068-1碳中和國際標準查證，為國內公股行庫發卡中，第一張取得此認證的感應式信用卡。

根據台銀統計，目前信用卡已有26萬張的發行量；台銀信用卡今日也正式啟用Apple Pay，來服務客群的海外刷卡需求，凌忠嫄也不忘為台灣PAY打廣告，強調台灣PAY的TW QR在日本、南韓海外刷卡都可用，而且她親自在南韓試用過，發現用TW QR的匯率轉換，比直接換韓元匯率還要便宜。

台銀指出，該行持續響應金融監督管理委員會「綠色及轉型金融行動方案」，除將企業永續發展委員會升格為功能性委員會外，也主動參與國際科學基礎減碳目標倡議（SBTi），規劃淨零排放策略，深化制度性永續管理。

台銀表示，在永續發展、普惠金融、公平待客與產品創新等面向，已累積多項具體成果，屢獲國內外肯定，包括財訊雙週刊「2025財訊財富管理大獎」頒發之「最佳理專團隊」及「最佳永續推動」獎項，金管會頒發之「六大核心戰略產業放款方案—綠電及再生能源產業」特別獎第一名，以及英國標準協會（BSI）「ESG永續發展卓越獎」等。

台銀指出，即將發行的「綠行卡」採用通過全球森林管理委員會（FSC）認證的櫻桃木為材，具備防潮、抗裂與高耐用特性，並嵌入晶片與NFC感應模組，經國際卡組織審核，符合一般信用卡安全性與效能標準。該卡透過減塑設計，強化環境友善理念，並串聯「綠色消費」、「公益捐款」、「植樹行動」三大機制，將消費行為轉化為社會與環境的正向力量。

台銀表示，該行將永續理念深植於產品設計與服務策略，未來也將持續透過創新與實踐，推動金融與社會、環境之間的正向連結，攜手客戶邁向繁榮共生的永續未來。

台銀 台灣銀行 信用卡

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