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東線鐵公路中斷 民航局、台鐵加開班次增加運能

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

東線鐵公路中斷，交通部20日再度啟動3小時疏運SOP，民用航空局緊急協調立榮航空公司調度運能，目前確定今天與明天均將有台北—花蓮加班機，即刻起開放訂位。此外，台鐵為加強疏運花東旅客，則在17:50加開一列全車自由席對號列車經南迴線至新左營，銜接22:10高鐵列車；另花蓮往台東、新左營對號列車全面開放站票。

交通部民航局指出，目前工程單位正在加緊搶通鐵、公路，為協助有需求民眾往來花蓮，立榮航空今晚18時40分將有加班機自台北飛往花蓮，回程20時自花蓮飛往台北；明日除同時段也有加班機外，19時30分另再加開一班加班機自台北飛往花蓮，20時50分自花蓮返航台北。

民航局表示，自本月18日鐵路和仁、崇德間因土石流中斷後，民航局即配合交通部啟動3小時疏運SOP，含今日與明日加班機，立榮航空在正班機外，已加開8架次加班機，提供560個座位。民航局也請立榮航空繼續調度運能，在陸運搶通前，設法再加開班機。截至今日，台北與花蓮航空站旅客疏運情形正常。後續民航局會持續掌握陸運恢復進度，並請航空站持續關注現場旅客候補情形，適時協調航空公司增班因應。

此外，在台鐵部分，台鐵公司表示，為加強疏運花東旅客，已於17:50加開一列全車自由席對號列車經南迴線至新左營，銜接22:10高鐵列車；另花蓮往臺東、新左營對號列車全面開放站票。有關退、換票相關訊息：受強陣雨影響致行經和仁=崇德區間未使用之車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。另於本公司官網或台鐵e訂通APP辦理區間之退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。依據本公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成之晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。

立榮航空 民航局 加班

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