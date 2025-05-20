虛擬資產保管業務 金管會：4銀行申辦優先審核中

金管會今天指出，截至民國114年4月底已有4家金融機構申請辦理「虛擬資產保管業務」主題式業務試辦，為優先審核案件，後續將從6月15日起持續受理業者送件申請試辦；上述4家業者分別為凱基銀、中信銀、聯邦銀、國泰世華銀，另有1家輔導中的台新銀。

虛擬資產市場蓬勃發展，金管會在113年11月28日推出虛擬資產保管業務的主題式業務試辦，並發布相關說明資料及問答集，開放金融機構於今年1月1日起至4月30日申請試辦。

金管會在例行記者會表示，截至今年4月底已有4家業者遞件申請，正在進行審核中。

金管會指出，4家業者分別是凱基銀、中信銀、聯邦銀、國泰世華銀，同時，有1家輔導中的業者，為台新銀。

金管會表示，前述4件申請案為優先審核案件，考量虛擬資產保管業務屬新創業務，各金融機構規模、經營策略、軟硬體設備及人力培訓等投入程度不同，為使金融機構能依自身情況妥適規劃後提出申請，將自今年6月15日起繼續受理金融機構的申請案，金管會仍持續提供諮詢輔導服務，歡迎有意申請的業者提出輔導需求。

金管會指出，將持續關注國內外虛擬資產發展趨勢，並透過虛擬資產保管業務主題式業務試辦，瞭解市場需求及金融機構業務發展情況，適時調整相關機制及法令規範，促進金融科技創新發展，並確保金融市場的穩定與消費者權益保護。