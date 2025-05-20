永豐 DA BOSS 生態平台升級 助中小企業數位轉型

永豐銀行20日宣布，旗下專為創業者與中小企業打造的「DA BOSS生態平台」正式升級，將從初創企業的營運基礎協助者，進化為數位轉型的加速器，協助企業拓展規模、提升營運效率，邁向穩健成長。

永豐銀行資深副總經理王啟志表示，「DA BOSS生態平台」自2024年9月上線以來，聚焦於創業初期所需的營運籌備與基礎建設，包括銀行開戶、物流、包裝、人力資源及客戶關係管理等基本需求，已成功協助眾多創業者建立事業初始的穩健根基。本次平台升級後，永豐銀攜手12家業界領導數位服務業者，強化平台功能，全面導入行動支付、會員經營、分眾行銷、AI應用、電商與雲端管理等數位化工具，加速中小企業營運轉型與擴張。

升級後的DA BOSS平台整合多元數位服務資源，涵蓋行動支付與會員管理領域，包括LINE Pay、Ocard、紅門互動與Omnichat；O2O線上線下訂位及零售管理服務則有inline、WiXtar與Trainge；電商平台與跨境銷售方面攜手CYBERBIZ與亞馬遜全球開店；雲端服務與財務數據整合則由CKmates、程曦資訊集團及藍途記帳等提供，協助企業因應數位營運需求，提升市場競爭力。

永豐銀行指出，平台核心理念為協助創業者及中小企業簡化營運流程、提升作業效率，透過導入科技工具與數據管理系統，幫助企業快速應對市場變化並掌握即時商機。為降低創業門檻，平台合作的數位服務商同步提供專屬優惠，讓使用者以更低成本取得高效能解決方案，讓資源有限的中小企業也能享受數位轉型的成果。

配合平台升級，永豐銀行也首度推出「創業大禮包」，提供一系列專屬優惠措施。即日起至2025年底前，凡於DA BOSS平台開設籌備處帳戶並轉為正式公司帳戶者，即可享有每月最高99次轉帳免手續費，並可免費參與由專家授課的「企業必修三堂課」講座課程，另提供實用範本協助申請政府創業補助，進一步提升創業成功率與成長潛力。

永豐銀行強調，未來將持續擴展DA BOSS平台生態圈，結合更多創新科技與異業夥伴，打造一站式創業與成長支持系統，陪伴創業者與中小企業迎戰市場挑戰，共創數位新局。