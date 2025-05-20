金管會公布金融業AI調查 銀行使用率近9成

金管會今日公布金融業者及周邊單位應用人工智慧(AI)的調查結果，金管會是在4月對383家業者進行調查，其中126家業者已有導入AI，占總調查對象33%，較去年度29%提升，其中使用AI比例最高的是銀行(87%)，其次為壽險公司(67%)及產險公司(45%)。

金管會指出，本次調查顯示，金融業者應用AI主要目的為提升作業效率(30%)、節省人力(18%)及優化客戶體驗(15%)，應用場域集中於內部行政作業、智能客服及防制金融犯罪等領域。最常採用之AI技術為自然語言處理(NLP)與大型語言模型(LLM)(31%)、機器學習(28%)及機器人流程自動化(RPA)(23%)。

金管會分析，相較於去年，金融業使用AI及生成式AI的比率均提升，主要用於提高作業效率及生產力、節省人力及優化客戶體驗。

依調查結果，目前已有61家金融業者導入生成式AI，占使用AI金融業者之比例達48%，年增21個百分點。應用領域以內部行政作業(39%)與智能客服(15%)最為普遍，而主要挑戰包含生成式AI之產出內容不穩定或有誤、顧慮資料安全與隱私保護，並關切合規性問題。

在未來規劃部分，金管會指出，有47%(179家)金融機構表示未來將導入或擴大AI應用領域，重點領域仍為內部行政作業、智能客服及打擊金融犯罪等範疇。此外，金融業者認為可透過業界合作共同發展的AI領域包括：防詐AI科技應用、在地金融業大型語言模型及風險管理等項目。

金管會表示，就目前已導入AI之業者來看，其應用領域以內部行政作業及智能客服較多，所運用的AI系統自動化決策程度尚低，其中43%業者無自動化決策，40%業者自動化決策比例在25%以下，顯示金融業尚無過度依賴AI進行決策，且84%業者會定期或不定期檢測AI系統是否有效度偏移之狀況。有關業者未來將合作共同發展AI防詐及大型語言模型部分，金管會樂觀其成，已透過金融科技產業聯盟啟動相關合作機制，並持續鼓勵金融機構投入技術共研與應用實驗。