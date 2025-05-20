永豐金商業競賽 「發家致戶」奪冠聚焦零工族金融需求

為促進產學交流並挖掘青年創新能量，永豐金（2890）與旗下永豐銀行、永豐金證券攜手政治大學科研產業化平台，舉辦「第四屆永豐金控商業競賽」。今年冠軍由台大與政大學生組成的「發家致戶」隊伍奪下，該隊提出「零工經濟工作者金融賦能計劃」，設計收入追蹤與貸款媒合工具，聚焦提升彈性就業族群的金融可得性與保障，獲評審一致肯定。

今年活動吸引來自全台逾40所大專院校、近600位學生報名，最終共有8組團隊晉級決賽。本屆競賽主題涵蓋「科技x永續」、「智能投資」、「商業創新」、「生活金融」等面向，決賽作品呈現多元，包含針對租屋金融、P2P借貸、虛擬資產整合、防詐應用與AI理財規劃等提案。

競賽評審由永豐金控及其子公司主管，聯同台灣金融研訓院、資策會及學界代表共同擔任。評審指出，今年作品水準整體提升，展現學生對金融科技議題的關注與實踐力。

政治大學科研產業化平台主任王儷玲指出，商業競賽自舉辦以來已邁入第四屆，除鼓勵學生創意思考與跨域實作，也逐漸成為金融業與學生之間的溝通橋樑。據了解，已有多位曾參與競賽的學生獲永豐錄用，其中一人更晉升為儲備幹部。

永豐金控表示，希望透過競賽機制，促進青年將所學應用於實際情境，為金融業注入新的思維與解方。