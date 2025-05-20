央行書面資料提前曝光 兩大原因讓打炒房不會那麼快鬆綁

中央銀行副總裁嚴宗大21日將赴立法院財委會「房屋稅2.0課徵亂象與金融機構對不動產融資緊縮及中央銀行信用管制措施對房地產交易之影響」專題報告，書面資料今天出爐；央行指出，銀行不動產貸款集中度已略見下降，但不動產貸款餘額仍高，且銀行信用資源仍有過度流向不動產相關部門的情形。市場研判，央行說法顯示，打炒房措施未到鬆綁時機。

央行報告指出，為防範銀行信用資源過度流向不動產市場，央行自2020年12月起實施調整選擇性信用管制措施。

央行第二次管制措施在2016年3月鬆綁後，不動產貸款集中度最低來到2018年9月底的34.45%，其後即逐步攀升至2020年10月底的35.93%，央行在2020年12月實施第三次管制措施。

今年3月底全體銀行不動產貸款集中度雖略降至36.89%，但與2018年9月底低點以及央行2020年12月第1度宣布調整管制措施時（參考2020年10月底之各項數據相較），不動產貸款餘額增幅分別為66.94%與42.05%，均高於總放款餘額增幅的55.87%與38.33%，及非屬不動產之其他放款餘額增幅的50.05%與36.24%，顯示銀行信用資源仍有過度流向不動產相關部門之情形。

央行強調，選擇性信用管制措施執行已見成效，包括銀行受限貸款成數下降，合於央行管制規定；房市交易降溫，民眾看漲房價預期心理下降；全體銀行不動產貸款餘額年增率減緩，且銀行信用資源優先提供無自用住宅者；不動產貸款集中度緩降、逾放比率仍維持低檔。

央行表示，採行選擇性信用管制措施，是為強化金融機構不動產授信風險控管，有助於金融穩定，屬健全房地產市場方案之一環。健全房市有賴各部會通力合作，始能達成。

央行信用管制措施執行迄今，銀行受限貸款成數下降，房市交易降溫，民眾看漲房價預期心理下降，不動產貸款集中度緩降，執行已有成效。惟不動產貸款集中度雖略見下降，但不動產貸款餘額仍持續增加，信用資源仍有過度流向不動產相關部門之情形。央行持續密切追蹤各季各銀行控管目標執行情形，並督促銀行落實執行不動產貸款具體量化改善方案。未來央行仍將持續關注不動產貸款及房地產市場發展情形，並檢視管制措施之執行成效，適時檢討調整選擇性信用管制措施。