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520行情遇國際亂流 富蘭克林華美：全球政經風險主導台股後市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股20日受美股強勢激勵，開盤一度大漲逾200點，但隨後轉為震盪，終場僅小幅收紅，顯示市場觀望氣氛濃厚。指數微幅上漲2.20點，收在21,526.03點，成交量縮減至2,723.37億元。

科技類股開盤全面走強，由聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）等科技龍頭領軍上攻，股王信驊（5274）與股后世芯-KY（3661）同步大漲，帶動高價股多頭氣勢。然而，盤中隨即出現獲利了結賣壓，，午盤漲幅收斂後一度翻黑，反映520行情投資人態度趨於保守。

富蘭克林華美投信FT臺灣Smart ETF（00905）經理人王紹宇表示，台股大致已回到4月初對等關稅發布前的點位，反映對等關稅32%降回10%的利多預期；然而，若缺乏更強勁的催化劑或更明確的談判進展，市場追價意願恐將受限，短線操作的策略這時候容易有獲利了結的賣壓出台。因此，目前位置易形成多空對峙，轉為盤整格局。

美國聯準會可能在下半年啟動降息循環，加上全球資金行情持續活絡，將成為推動台股的重要動能。但值得注意的是，近期市場受到穆迪調降美國主權信評的衝擊，加上俄烏戰事持續、中東局勢緊張等地緣政治風險，使得國際市場不確定性明顯提高。

王紹宇表示，今年這波行情與過往最大的差異在於，市場走勢將更偏重國際因素影響，而非傳統的內政因素主導。台灣產業基本面雖維持穩健，特別在AI供應鏈、高效能運算等新興領域具有領先優勢，但投資人仍需謹慎關注全球經濟情勢發展，包括主要經濟體貨幣政策方向、中美關係演變等外部因素。

展望後市，王紹宇認為，雖然關稅政策的不確定性可能帶來波動，但也可能創造投資契機，關鍵在於掌握產業長期發展趨勢，避免過度關注短期市場波動。投資人可聚焦於具備核心競爭力、成本轉嫁能力強的產業龍頭，透過更靈活的投資組合管理，在市場過度反應中把握布局時機；畢竟，市場往往傾向過度評估短期風險，而低估長期價值創造的潛力。

美國聯準會

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