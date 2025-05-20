王道銀辦味全龍主題日 限定優惠消費滿額享回饋加碼10%

王道銀行（2897）「味全龍聯名卡」為回饋廣大卡友以及球迷，王道銀宣布5月23日至5月25日，王道銀行將攜手味全龍連續三天在台北大巨蛋主場球賽舉辦王道主題日活動，除將邀請韓國職棒LG雙子隊應援團以及韓國新生代啦啦隊女神權喜原到場應援之外，週末兩場賽事共邀請100名幸運卡友參與賽前小龍女見面會，王道銀行董事長駱怡君也將於5月24日比賽擔任開球嘉賓，和球迷一同為龍隊應援，賽後更將親自頒發最有價值球員獎與「王道存摺刷卡金1萬元」獎勵給當日表現最佳球員。

王道銀行同步推出主題日優惠活動，5月23日至5月25日期間，王道簽帳金融卡所有卡友至味全龍大巨蛋實體商城刷卡消費可享9折優惠，一般消費累積刷卡金額達新台幣3,000元（含）以上可再享現金回饋加碼10%優惠，加碼回饋上限新台幣300元，活動於5月20日中午12:00開放登錄，限額1,000名，額滿將於活動登錄頁公告。此外，為了歡迎「味全龍聯名卡」卡友回娘家，5月24日當日購票進場看球的聯名卡卡友，只要持「味全龍聯名卡」親臨王道銀行大巨蛋櫃位，還可免費兌換味全龍聯名卡購物袋一只，限量250名。

王道銀行今年共發表四款「味全龍聯名卡」全新卡面，包括奇蹟女神款-林襄、最強韓援款-李多慧、走入心扉款-Yuri&菲菲及芮美報到款。為鼓勵卡友進場看球力挺龍隊，王道銀行今年更將味全龍購票優惠擴及全卡友，即日起至2025年10月31日止，持王道銀行簽帳金融卡在味全龍官方售票網或APP線上購買味全龍例行賽主場內野全票，可享每張票價現折新台幣100元優惠；預訂味全龍天母主場貴賓包廂，可享平日6折、假日7折優惠；王道銀行所有卡友於前述活動期間，在味全龍官方售票網或APP線上購票單月累積刷卡金額達新台幣1,200元（含），還可獲得新台幣300元購票折抵金；持王道卡於味全龍天母主場、大巨蛋主場及指定客場味全龍實體商店刷卡消費，不限金額均可享商品9折優惠。