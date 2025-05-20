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路透：央行阻升台幣 Call各大出口商要求降低每日賣匯量

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
台灣央行傳出為了舒緩台幣升值壓力，要求出口商降低每日賣匯量。 路透
台灣央行傳出為了舒緩台幣升值壓力，要求出口商降低每日賣匯量。 路透

路透引述六位消息人士周二（20日）說法報導，近日多家出口商陸續接到台灣央行的電話，要求降低每日賣匯量，藉此舒緩新台幣匯率升值壓力

他們表示，自上周起陸續接獲央行的電話，希望廠商能夠配合，把每日的賣匯量自原來的2,000萬美元，降至1,500萬美元左右。不過，由於各出口商規模不同，單日賣匯量也不一樣，各家原先的每日賣匯量未必都是2,000萬美元。

一家大型出口商的消息人士對路透說：「（央行）常常有（打電話來），因為我們的量太大了。」「聽交易員說，（賣匯金額）2,000萬美元有的時候央行就會關心。」

對此，央行官方暫無回應。

兩位消息人士透露，近期大多數的大型出口商，單日賣匯量大多為1,000萬-1,500萬美元，因為如果超過2,000萬美元，即須徵得央行的同意。

他們說，央行這波出口商賣匯「降速令」，除了超級大型的高科技業外，範圍涵蓋傳統及大型科技廠商，且除了要求降低單日賣匯量外，也會關切拋匯過度集中等狀況。

路透上周曾引述三位消息人士報導，台幣兌美元14日面臨沉重升值壓力，台灣央行隨即頻頻打電話關切各銀行的客戶動向，並要求銀行必須分散美元賣單。

央行 壓力 台幣匯率

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