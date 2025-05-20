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美關稅亂流 滙豐銀看好台灣下半年「靠AI突圍」

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
滙豐銀行今日舉行「2025年中亞洲經濟展望」記者會，集團首席亞洲經濟學家范力民看好台灣在AI供應鏈扮演關鍵角色，有望在風險中展現相對韌性。記者林莉／攝影
滙豐銀行今日舉行「2025年中亞洲經濟展望」記者會，集團首席亞洲經濟學家范力民看好台灣在AI供應鏈扮演關鍵角色，有望在風險中展現相對韌性。記者林莉／攝影

滙豐銀行今日舉行「2025年中亞洲經濟展望」記者會，集團首席亞洲經濟學家范力民指出，全球貿易與財政結構性失衡加劇，尤其美國赤字擴張與政策不確定性升高，已成亞洲經濟面臨的關鍵風險。不過，他也看好台灣在AI供應鏈扮演關鍵角色，有望在風險中展現相對韌性。

范力民表示，當前市場的不確定性不只影響出口貿易，同步影響企業投資轉保守，無論在越南、日本或台灣，出口商皆面臨來自美國貿易政策的不確定壓力，反映在出口商衡量政策不確定性的指數持續走高。他提醒，若美國政府無法穩定政策走向，將導致下半年全球貿易與投資活動同步放緩。

他進一步指出，全球對貿易失衡主要仍為美、中兩國。例如中國擁有逾一兆美元的貿易順差，正好與美國的巨額逆差相對應。但范力民認為，關鍵在於美國過度舉債、支出赤字擴大，以及中國出口過多、內需儲蓄高、購買力不足。美國借得太多、中國則存得太多。

觀察金融市場反應，范力民說，美國政府債務規模累積至今已達40兆美元，在GDP（國內生產毛額）占比超過120%，與歐、日等國相對穩定的公債形成對比。這樣的結構性赤字問題也已導致近月美元走弱、殖利率走高，若未能有效縮減赤字與舉債規模，美元貶值與市場波動恐難避免。此外，評級機構穆迪下調美債評級，亦顯示市場對美債風險溢價的憂慮正在升溫。

面對記者提問10年期美債殖利率居高不下是否成為長期趨勢，他指出，若無財政改革與預算控制，難以回落至4%以下。不過仍須觀察聯準會下半年動向，是否因應經濟衰退急速降息，若將息則能為美債帶來正面影響。

在亞洲經濟方面，范力民認為，儘管區域出口表現強勁，但亞洲多國高度仰賴美國出口，也因此在這波關稅政策上受到衝擊，如越南、新加坡與台灣等出口美國占GDP比重極高的經濟體，曝險尤甚於中國，台灣甚至高居第三位。他建議，未來一至兩個月內，若台灣能與美國達成貿易共識，有望於取得相比中國商品更高競爭力的先機。

對台灣經濟，范力民則相對樂觀。他表示，台灣下半年經濟表現可望優於亞洲其他國家，全球AI需求持續擴大，特別是與AI硬體相關的高科技產品需求強勁，而台灣在AI生態系中為不可或缺的角色，在今年下半年預期能展現優於區域的韌性與動能。

他指出，台灣內需與外需雙引擎並行，製造業PMI（採購經理人指數）回升、電子零組件需求轉強，皆有助景氣推進。不過，全球保護主義若進一步升高，對台灣這類外貿導向經濟體仍是潛在風險來源，投資人應持續關注美國財政談判與關稅政策進展，作為風險管理的重要依據。

美國 AI

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