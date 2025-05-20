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惠譽將凱基證評等 列入負向評等觀察名單

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

惠譽國際信用評等公司將凱基證券AA-(twn)國內長期評等和國內短期評等F1+(twn)；及其無擔保次順位普通公司債評等A+(twn)列入負向評等觀察名單(RWN)。此行動是基於凱基人壽(保險公司財務實力：A/AA+(twn)/負向評等觀察)的評等被列入負向觀察，其為凱基證券母公司凱基金控下資產規模最大的子公司。

凱基證是台灣第二大綜合證券公司。業務包括經紀、財富管理、自營交易、債券、衍生性商品和投資銀行，凱基證是凱基金的全資子公司。

評等理由基於股東支援展望：凱基證的評等由惠譽預期其母公司凱基金有高度可能性提供股東支援。凱基證的評等與凱基金相連，而凱基金的信用狀況主要取決於凱基人壽的信用實力。

凱基證列入負向觀察名單反映出凱基人壽風險增加，對凱基金的信用狀況造成潛在壓力。這是因為新台幣相對美元大幅升值，對台灣的壽險公司的投資部位造成不利影響，並增加對其資本水準、收益和業務風險狀況的風險。

不過，惠譽預計儘管母公司提供支持的能力存在壓力，凱基金支持凱基證的意願將保持不變。凱基金支持的意願是根據金融控股公司法，凱基金必須向其證券子公司提供支援。此外，由於兩者共享品牌及營運層面緊密的連結，若凱基證發生違約，將對集團帶來重大的聲譽風險。

惠譽預期凱基證的自身信用狀況將保持穩健，這得益於其較強的市場地位和適切的資產負債表緩衝。隨著貿易政策變動、政策不確定性和劇烈的匯率波動增加市場波動性，獲利可能會出現波動，尤其是與2024年強勁的獲利相比。儘管如此，公司成熟的交易和抵押品管理策略，以及資本和流動性緩衝，應能幫助降低風險。

惠譽 凱基金 凱基證

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