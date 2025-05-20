輕鬆出遊日本 玉山銀行線上換匯日圓最高13%優惠

根據交通部觀光署的統計，近一年由台灣前往亞洲旅遊約1,600萬人次，其中前往日本的旅客佔比接近40%。為了讓顧客能夠輕鬆愉快地出遊日本，玉山銀行提供數位換匯最高13%優惠，以及旅行綜合險等多項便捷服務，為旅程增添便利與保障。

在旅遊前，顧客可利用玉山提供全日24小時線上換匯服務，指定時段享包含日幣在內15種幣別的專屬匯率優惠，且單筆換匯達等值新台幣50萬元以上可享更高匯率優惠。對於首次買賣外幣的旅遊新手，玉山貼心提供匯率高低點通知服務，讓顧客在匯率達近三個月高低點時獲得即時通知，掌握理想換匯時機。對於熟悉買賣外幣的旅遊達人，玉山提供外幣到價通知服務，當外幣到達指定匯率主動通知，幫助顧客在匯率波動中輕鬆掌握買賣時機點。同時，也提供線上投保旅行綜合保險服務，顧客可隨時使用玉山行動銀行，選擇保障方案即可輕鬆完成投保申請。

在旅途中，玉山Wallet提供全新「日幣直接付」服務，支援超過百萬間日本PayPay商店，掃碼即可選擇用玉山Wallet連結信用卡或外幣帳戶扣款，使用外幣帳戶直接付日幣可更佳掌握日本旅遊支付的匯率成本，6月30日前再享最高13%優惠。此外，使用玉山雙幣卡消費，可直接以帳戶外幣扣款、免提領日幣現鈔，而且免收1.5%的交易服務費，更享行銷活動加碼回饋。旅行結束後，顧客可使用玉山行動銀行外幣平均成本功能，輕鬆掌握帳戶庫存外幣的平均成本，精打細算規劃下一趟旅行。

玉山推出「旅遊享樂趣」活動，即日起至6月30日顧客登錄活動，並完成線上買外幣、持雙幣卡消費、線上投保旅行綜合險或旅行平安險任一任務，即有機會獲得60,000日圓大獎。