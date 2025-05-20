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臺灣銀行第1140401期 拍賣特殊號碼鈔券得標名單出爐

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

臺灣銀行受中央銀行委託公開拍賣第1140401期新台幣特殊號碼鈔券共計145組，為該行第26次以網路投標方式辦理是項業務，於20日上午10時由中央銀行派員在該行鈔券拍賣作業室監督開標作業。

中央銀行提供壹佰圓、伍佰圓、壹仟圓等3種面額的特殊號碼鈔券交臺灣銀行拍賣，詳細得標內容，可進入該行網站（www.bot.com.tw）「特殊鈔券拍賣專區」－「商品得標人公告」項下查閱得標公告。

臺灣銀行 新台幣

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