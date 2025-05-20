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潛藏數兆美元商機！安永揭2025保險市場六大趨勢

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
超高齡社會即將來臨。記者潘俊宏／攝影
超高齡社會即將來臨。記者潘俊宏／攝影

《2025安永保險業展望報告》指出，全球面對氣候災害頻繁、網路攻擊升溫，以及退休儲蓄缺口持續擴大，保險業者正處在挑戰與轉機並存的關鍵時刻，統計數據顯示，全球約六成自然災害損失及九成九的網路攻擊損失並未被保險承擔，加上高齡社會帶來的醫療與退休照護負擔，為保險業創造龐大未被滿足的市場空間。安永認為，保險公司若能善用數據與科技創新，將有機會切入數兆美元的潛在收益市場。

安永聯合會計師事務所金融服務產業負責人張正道指出，台灣預計於2025年邁入超高齡社會，對於失智症、帕金森氏症等慢性病的照護需求急遽上升，顯示市場對長照型保單與居家醫療保障產品的需求迫切。他說，「只要有需求缺口，就有保險創新的空間，業者應思考如何兼顧保戶保障與風險控管設計雙贏方案。」

張正道也提醒，國際政經風險如美國貿易政策轉向，對以海外投資為主的台灣保險業者構成波動壓力，業者應善用AI等科技工具，強化投資與風控策略，以保障保戶權益與理賠能力。

隨著金融監理制度日益成熟，政府推動監理沙盒、數位核保等措施持續推進，保險業的創新腳步也同步加快。安永審計服務部執業會計師楊弘斌表示，保險業者除了延續傳統業務員體系，也逐步拓展銀行、數位平台等銷售通路，加速與國際市場接軌。

安永點出2025年保險業六大趨勢洞察，包括第一，目的導向型產品設計將成為主流，尤其是針對退休儲蓄與氣候風險的保障，報告預測，全球退休儲蓄缺口將從2022年的106兆美元大幅增加至2025年的483兆美元，人口老化帶來壽險與健康保險市場的快速擴張。同時，重大氣候災害如洛杉磯森林大火已成保險史上最昂貴災損之一，推升業者強化再保與承保能力。

第二，個人化保險產品成長快速。運用AI與即時風險預測，能設計出更靈活且精準的保單，提升消費者參與度與忠誠度，也利於掌握高潛力客戶。

第三，創新保單模式崛起。如參數型保險已在農業、氣候與網路風險領域廣泛應用，市場預估至2031年將達293億美元。此類保單可依預設指標自動啟動理賠，大幅提升理賠效率與彈性。

第四，監管與數據共享機制驅動創新。歐盟《金融資料近用》（FiDA）預計2025年上路，將迫使保險公司強化合規與資訊共享流程。

第五，統一數據策略為營運升級關鍵。若由高階主管主導統一資料管理，可有效提升效率並強化客戶體驗。

第六，拓展保障邊界為新增長動能。全球仍有約40億人口處於保險保障不足狀態，即便滲透率提升1%，亦可新增4,000萬名潛在客戶。透過小額保險、數位化理賠與入門型產品，保險公司有望擴展至新興市場與低收入族群。

安永強調，面對當前挑戰與未來機會，保險業應加速數位轉型、產品創新與風控升級。《2025安永保險業展望報告》提供清晰方向，協助業者以數據與科技重新定義角色，搶占新一波市場成長契機。

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