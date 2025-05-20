經濟前景不明 民眾今年參與除權息的意願不到四成

國泰金控今天發布5月國民經濟信心調查結果，調查結果顯示，雖然4月的股市樂觀指數回升，但是在未來的經濟前景不明之下，民眾今年參與除權息的意願仍然不足，低於去年四成的水準。

雖然4月上旬因為川普的對等關稅政策而引發大股災的衝擊，但是之後隨著川普宣布90天的豁免期，且近期陸續與部分國家達成協議，政策不確定性趨緩，國際股市震盪偏升，使民眾對於台股的樂觀指數上揚至-10.8，但風險偏好指數仍持續走降至-1.1。

相對於股市樂觀指數的短線上揚，民眾對景氣的看法則是繼續的走弱。對此國泰金控分析，民眾景氣展望樂觀指數走弱，消費意願短期同步降溫，本月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至-55.3，展望樂觀指數明顯同步走弱至-42.2。

大額消費意願指數持續下降至-8.6，耐久財消費意願指數亦走弱至-22.7。買房意願小幅上升至-45.4，賣房意願則反而下滑至-28.9，這也顯示買方跟賣方在價格上的認知仍然相當的分歧，也會使成交量更加低迷。

國泰金控在5月份也特別對民眾對於參與除權息的意願與報稅季前是否出脫股票的看法進行調查。

上市櫃企業多數將集中於第2季召開股東常會，決議分配股利並開始除權息。而在對經濟後市不樂觀、股市前景不明之下，本次調查結果顯示，有37%民眾有意願參與除權息，略低於去年的41%，其中13%民眾意願非常高，24%的民眾意願相當高；而9%的民眾則完全沒意願。

此外，每年5月報稅季來臨，投資人或有賣股票或基金資產換現繳稅或節稅的需求。本月的調查結果顯示：37%民眾將參與除權息，63%不會在報稅前出脫股票基金。

對此，國泰金控說明，63%民眾可能性不高或不可能在報稅季前出脫股票和基金，約15%民眾則可能性相當高或非常高會在報稅季前出脫股票和基金，與去年的15%相同。