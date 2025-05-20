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北富銀攜手EQT推出私募股權基金 高資產客戶配置新選擇

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

全球經濟局勢變化快速，高資產客戶的投資需求也日益多元，加上近期川普的關稅戰增加市場的不確定性，更加凸顯私募股權基金風險分散的價值。台北富邦銀行響應金管會「財管 2.0」計畫，與全球第三大私募股權資產管理公司—瑞典殷拓集團（下稱EQT）合作推出私募股權基金，以兼具創新性與穩健性的優質產品，協助高資產客戶打造更理想的資產配置方案。

EQT成立於1994年，以超過150年歷史的瑞典首富瓦倫堡（Wallenberg）家族辦公室起家，資產管理規模達2,900億美元。EQT從家辦投資人的角度經營私募股權基金，並透過提供企業治理技能和營運專業知識，協助標的企業進行策略調整以提升長期價值。目前EQT投資版圖橫跨歐美亞三洲，尤其在科技及醫療保健產業領域居於執牛耳的地位。

北富銀執行副總吳薏菱表示，北富銀策略合作夥伴－瑞士隆奧銀行曾對台灣高資產客戶進行調查發現，受訪者中超過五成有投資私募資產的意願，但卻因為對私募市場缺乏了解，只有約兩成的投資人實際採取配置行動。因此，北富銀與EQT攜手合作，推出私募股權基金，讓台灣高資產客戶能經由更多元優質的商品，增進對私募市場的了解，參與潛力企業成長，從而實現財富增值。

根據統計，在美國有私募基金投資的私人公司(PE-backed companies)超過10,000家，數目比公開發行公司(public companies)多出一倍以上。私募基金的種類涵蓋私募股權、私募信貸、基礎建設和不動產等大項資產，這些投資標的與公開市場的連動性較低，能有效降低外部因素對投資組合的衝擊，從而達到分散風險的效果，扮演資產配置中重要的角色。

為協助客戶達成理想財務目標，北富銀致力產品創新，於2024年推出以信託方式受託投資境外私募基金的新服務，今年則進一步攜手全球頂尖的私募資產管理公司推出產品，為高資產客戶提供多元化、個性化的投資選擇。展望未來，北富銀將秉持專業、創新、負責的態度，持續引進國際級優質標的，豐富投資產品線，結合全方位的金融服務，在複雜多變的金融市場中，成為高資產客戶最值得信賴的金融夥伴。

私募基金 北富銀

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