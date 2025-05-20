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凱基證券 APP AI 助理獲熱烈回響 功能再升級

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券表示，為幫助投資人即時掌握市場資訊並準確判斷個股走勢，領先業界於隨身e策略APP打造「AI助理」功能，推出至今已創下單月最高25萬人次使用紀錄，成為許多客戶投資下單前的重要參考工具。

為滿足更多投資人需求，凱基證券宣布，「AI助理」功能即日起全面升級，讓投資人無論波段操作或長線布局，都能找到最即時、最適合的智能策略，並於APP內新增「贏家」功能，整合台股、複委託及財富管理等三大領域，提供跨業務一站式理財資訊服務，透過兩大智慧服務賦能，成為投資人的理財領航者。

凱基證券「AI助理」為業界首家結合AI模型、研究報告「雙腦智慧」的智慧理財服務，以擬人化方式一鍵提供上市櫃近2,000檔個股AI分析預測，本次升級再增加三大功能。

首先是法說會重點解析與操作建議：即時解讀個股法說會內容，萃取關鍵資訊，並依據市場反應與基本面，提供具參考價值的操作建議；其次為即時新聞與事件解析：針對個股相關新聞或突發事件，盤中即時提供深入解析，協助投資人快速掌握事件影響，搶得市場先機。

第三是多面向AI預測模型：結合技術面、籌碼面與基本面三大分析維度，AI模型預測個股未來短、中、長期的股價漲跌方向與機率，提供多元投資策略參考。

此外，「贏家」功能的一站式理財資訊服務平台，讓投資人以最直覺、最便利的方式，掌握全方位投資脈動，不僅每日提供最佳選股策略、即時更新台股盤勢研究報告以及個股目標價、增減持股建議與報告摘要，更貼心推出語音版本，滿足通勤族、銀髮族與視障族群的多元需求。

針對財管客戶，則整合豐富的財富管理研究資源，包括投資策略周報、環球觀點、央行觀察與熱門話題，協助投資人從容應對市場波動，穩健布局全球。

特別規劃的影音專區也是一大亮點，可在隨身e策略APP上直接觀看廣受好評的「凱基股股漲」及「財經要雯」等影音節目，從此不用再費工開啟其他影音APP，讓投資理財變得更簡單、更有趣。

凱基證 AI

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