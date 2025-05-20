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輝達合作銀行入列 中信銀不缺席 聚焦這2大面向

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信銀也位列輝達與金融業的合作名單內。圖/中信銀提供。
中信銀也位列輝達與金融業的合作名單內。圖/中信銀提供。

和輝達合作的銀行不只國泰世華、玉山銀行，中國信託銀行也在合作名單之上。對於雙方合作內容，中信銀行指出，中國信託積極布局 AI 基礎相關建置，包含Nvidia GPU、數據與AI平台，目前大量運用AI科技於內部效率提升、風險控管等議題，例如研發防詐科技大幅提升阻詐效能，中國信託也持續與NVIDIA進行技術交流與合作，以提升大語言模型的運算效能，加速研發金融場景生成式 AI應用落地。

中信銀也表示，中國信託長期專注耕耘數位轉型工程， 策略發展兩大主軸 Digital End-to-End 與 Banking Everywhere，並致力於推動智能化轉型工程，希望全面走向 Intelligent anytime，建構以人工智慧 (AI) 為引擎，持續推進中國信託永續變革，包含在「客戶體驗」、「流程效率」及「科技守護」三大領域進行突破。

中國信託 中信銀行 AI

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