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新北市三峽區車禍事故 國泰人壽成立專案小組提供協助

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

就19日新北市三峽區發生之車禍事故，據報載截至5月19日20點30分共計3人身故、2人重傷、12人輕重傷救治中；其中9名為三峽國中學生，1名為幼兒園孩童。

對此突發事件，本公司深感哀痛與遺憾，身為本年度學生團體保險之承作廠商，本公司已於第一時間與教育部國教署啟動緊急應變機制，成立專案小組處理後續事宜，並指派專責服務人員，以協助學校及家屬進行關懷與保險理賠服務，盼能在第一時間為學生與家屬提供全方位之關懷作為。除此之外，如學校或家屬有保險相關需求或疑問，可聯繫以下窗口：

國泰人壽

沈煥昇(03)392-1899轉37650

趙珮茹(03)392-1899轉37692

如有其他教育行政協助事項，請洽：

教育部國教署聯絡窗口：張濠驛04-37061344

教育部 保險

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