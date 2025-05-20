中信金躍上輝達 AI供應鏈背板 加速金融生成式AI落地
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日公開最新AI供應鏈合作名單，意外引起台灣金融圈關注，因為中信金、國泰金與玉山銀行三家重量級金融機構赫然在列，顯示金融業正積極投入AI應用與技術佈局，與科技巨擘深化合作。
其中，中國信託展現高度前瞻性，近年積極導入NVIDIA GPU、數據平台與AI技術，廣泛運用於內部營運效率提升與風險控管，尤其在打擊詐騙領域成果顯著，透過自研防詐科技，有效提升阻詐成功率。中國信託也持續與NVIDIA保持技術交流，攜手提升大語言模型（LLM）運算效能，加速生成式AI在金融場景的應用落地。
中國信託長期深耕數位轉型，策略聚焦於「Digital End-to-End」與「Banking Everywhere」兩大核心主軸，全面推進智慧化金融發展。該行強調，正朝向「Intelligent Anytime」的願景邁進，致力打造以AI為核心引擎的創新金融服務，聚焦於提升客戶體驗、優化流程效率、以及強化科技資安防護三大面向，打造新世代數位金融生態系。
此次中國信託躋身輝達供應鏈背板，也意味其在AI技術整合與實務應用方面獲國際科技巨頭高度肯定，未來有望在AI金融創新浪潮中扮演關鍵角色。
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