香港存款暴增近3千億 助陣國銀分行大賺拆款財

國銀香港分行今年首季獲利大傳捷報，創歷年同期新高，據了解，由於許多投資資金苦等聯準會降息遲未見影，加上川普變臉秀一天到晚上演使債市大洗三溫暖，在港投資資金大賣美債部位，不但使國銀香港分行體系的存款在首季因而較去年同期爆增2894億元，更使香港分行更有厚本賺進同業間的拆款財，使港行在首季可說大發「利」市，大賺127.4億元，已約當一家中型銀行的全年獲利。

香港分行在3月底存款餘額等值台幣2兆5849億元，年增等值2894億元存款，增幅約13%；而緊追其後的大陸，全體分行存款量大增1827億元，占其3月底存款餘額比重8301億元更高，增幅達28%，對於大陸分行存款暴增的原因，國銀高層指出，主要有二，除了大陸景氣持續低迷，使民間資金趨於保守轉為存款觀望後市之外，另一個外界所不知道的原因，在於不少大型行庫為了降低大陸曝險部位，也在放款業務設立和大陸分行之間的「防火牆」，希望大陸分行多吸收在地的存款來支應當地的放款，以免增加總行的大陸曝險占淨值的統計值。

至於新加坡分行的存款增額以874億元緊追在第三名，則和新加坡私人銀行業務由於來自中港的資金移轉效應，越趨蓬勃發展有關，三月底總存款量6013億元，年增率17%；泰國、越南亦受惠於美中貿易戰帶動的供應鏈的遷移，存款年增分別高達715億、269億元，變動量排名全體國銀的第四、五大，三月底的存款餘額分別為3078億、1411億元。

而在企業追隨台積電赴日本設廠的效應，帶動不動產、高科技產業、服業同步吹起「哈日風」之下，金管會最新統計也顯示，今年首季日本放款增加量高居全體國銀之冠，年增1193億元，年增率更高達24%，其他放款年增量前四大的國家，則分別為新加坡、美國、泰國、香港，放款量分別增加988億、485億、441億、379億元，放款總量亦分別增為4323億、7654億、2730億、1兆0180億元，其中不論新加坡或香港的放款增加，均反應出儘管美中貿易戰壓境，但這二地作為大型企業集團境外資金調度的重鎮角色仍未改變。