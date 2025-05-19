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國銀首季海外獲利創新高 港陸星包辦前三大

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國銀首季海外獲利創新高，港陸星包辦前三大。本報資料照片
國銀首季海外獲利創新高，港陸星包辦前三大。本報資料照片

金管會今日公布今年第一季海外分行、子行獲利統計，全體國銀的海外獲利達266.8億元，不但創歷年同期最高，從相關統計更可發現，主要由香港、新加坡、大陸等亞洲分區分支機構挑獲利大樑，上述三地依序囊括國銀海外獲利前三名，其中香港分行獲利127.4億元，遙遙領先其他地區，居次的新加坡和大陸，第一季獲利同為27.9億，美國和越南分別名列第四、五，獲利為20.8億、14.4億元。

香港分行獲利亦創歷年同期最高水準，年增9.7億元亦最大增幅，對此金管會分析，主要和聯行往來、同業拆存、有價證券等利息淨收益，以及投資利得增加有關，同時多家大型民營銀行仍積極布局香港的財管業務，因此帶動其手續費增加。

而另一方面，八大行庫持續調降大陸曝險部位的同時，國銀整體的大陸分行、子行獲利卻在第一季創新高；金管會分析，主因利息、投資及其他淨收益增加有關。不過業界人士表示，由於第二波新台幣強升，恐怕第一季的大陸獲利，在第二季會受到匯損影響。

獲利同樣創歷年同期新高的，也包括日本和英國。日本獲利15.6億元，年增5.7億元，增額僅次於香港，金管會指出，主因放款動能提升、日幣升值，利息、投資及其他淨收益增加；英國獲利4.5億元，年增2.3億元，亦受惠於投資及其他淨收益增加。

而美國的獲利年減0.6億，除了降息致使利差縮小之外，美國商用不動產因為出租率不佳、價格下滑使銀行仍須增加提存，另外仍有零星踩雷案發生，因此也吃掉銀行獲利。

金管會統計也顯示，新南向國家獲利64.9億元，為歷年同期次高，年增1.8億元，不論手續費、投資及其他淨收益都有增加，其中以新加坡增加4億元最多，泰國增加3.9億元次之，不過，也有包括澳大利亞、菲律賓、印尼等授信業務被要求增加提存，或是踩雷，而使呆帳費用增加，第一季獲利也因而分別減少2.7億元、1.7億元、1.2億元。

金管會

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