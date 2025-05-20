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美債遭降評 壽險業不擔心

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

國際信評穆迪16日將美國主權信用評等自「AAA」調降至「Aa1」，全球三大信評機構都不再給予美國最高評等、AAA等級光環盡失，引起市場恐慌；對此，財金部會與壽險業高層昨（19）日信心喊話，對國際主要投資機構而言，美債即使被降至「Aa1」，依舊被視為「無風險資產」，不致產生美債拋售潮。

財金官員指出，穆迪是三大國際信評裡最後一家調降美國信評的機構，換言之，「美債被降評不是新消息」，只是和其他兩家信評調成一致水準；另外，近日美債殖利率上漲，主要受通膨預期升溫、美國可能延後降息等消息影響，目前10年期美國公債約在4.5%，並不是特別高水準。

壽險業高層則說，就算美債遭穆迪降評，RBC風險係數還是零，因此壽險業投資美債不會有顯著影響。

財金官員強調，早在2011年8月5日，標準普爾公司（S&P）便將美國長期債信評等由「AAA」調降為「AA+」，債信展望「負面」；惠譽（Fitch）則是在2023年8月調降美國評等。

央行在2011年8月發布新聞稿指出，信評公司的信用評等常具「錦上添花、落井下石」的順循環特性，信評可供參考，但不宜過度依賴；央行當時還舉例說，日本在2001年亦曾被S&P調降信用評等，自「AAA」降為「AA＋」，後來甚至被降至「AA－」，但日本公債之舉債成本並無明顯不利之影響。央行呼籲，投資人勿需過度恐慌，信評公司的評等，僅是參考資料之一，仍應自行審慎評估判斷。

美國公債 壽險業

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