產險2025年前四月保費衝千億元 成長逾12% 業者積極參與綠能相關業務

產險業今年前四月簽單保費出爐，累計簽單保費達1,011.9億元，較去年提早一個月突破千億元關卡，年成長逾12%，其中，工程險因富邦產險、國泰產險等各大產險皆積極參與綠能保險業務，年增率逾四成，火險也成長逾三成，帶動整體簽單保費成長。

產險業者指出，受川普關稅影響，全球金融市場陷入震盪，在投資方面有所影響，但本業表現穩健，看好全年簽單保費有5至10%左右的成長。

根據產險業統計，19家產險公司4月的簽單保費收入總計約254.3億元，與去年4月保費總收入218.8億元相比，年成長16.1%；累計今年前四月簽單保費達1,011.9億元，較去年同期898.2億元，增加113.7億元，年成長12.6%。

以各險種來看，在政府積極推動能源轉型政策下，台灣綠能產業蓬勃發展，各大產險也持續拓展綠能、離岸風電等保險業務，工程險簽單保費持續大幅成長，4月簽單保費達26.8億元，較去年4月成長10.57%，累計前四月簽單保費達97.5億元，較去年同期增加29.9億元，年增44%。

近幾年商業火險簽單保費大幅成長，除了再保成本增之外，也因幾家大型企業如台積電（2330）等風險意識提高，業者決定要提高保額，帶動商業火險簽單保費大增，而火險今年4月簽單保費達28.2億元，年增近八成，應為大型科技公司保費挹注所致，今年火險累計前四月簽單保費達88億元，較去年同期增加20.6億元，年增30.6%。

天災險累計前四月簽單保費達80.7億元，年增25.2%；航空險累計前四月簽單保費達3.5億元，年增22.8%；健康險累計前四月簽單保費20.1億元，同樣年增逾二成。

以兩大產險公司來看，富邦產險4月簽單保費62億元，年成長5%，其中以水險成長78%表現最亮眼，同時車險業務亦展現優於市場的穩健動能。累計前四月簽單保費收入254.5億元，年成長12%。國泰產險4月簽單保費35.8億元，累計簽單保費達132.4億元，年成長14%，其中，火險方面，第2季聚焦商業火險市場，推動通路差異化，累計簽單保費年成長35%；工程險年成長36%。

產險業者指出，受川普關稅影響，全球金融市場陷入震盪，在投資方面雖有所影響，但本業表現穩健，將持續強化風險監控，看好全年簽單保費有5至10%左右的成長。